Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt setzt im Halbfinale des DFB Pokals gegen den FC Bayern ein Zeichen und spielt in Gedenken an George Floyd mit einem Sondertrikot.