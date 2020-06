Um 23.19 Uhr verließen Thomas Müller und Hansi Flick am Mittwochabend die Allianz Arena.

Ob die beiden nach dem 2:1-Halbfinalsieg gegen Eintracht Frankfurt in ihrem Dialog etwa auch über Kai Havertz sprachen? Zumindest hatte Müller zuvor ein Loblied auf den heiß umworbenen Jungnationalspieler von Bayer Leverkusen angestimmt.

Müller: "Havertz ein extrem guter Spieler"

"Mit Leverkusen ist ein Gegner dann in Berlin auf dem Platz, der große Fähigkeiten hat, der eine gewisse Jugendlichkeit und sehr viel Talent in seinen Reihen hat", sagte der Bayern-Angreifer mit Blick auf das Pokalfinale gegen Leverkusen bei Sky.

Anzeige

Allen voran in Person von Havertz, der an diesem Donnerstag seinen 21. Geburtstag feiert.

Alle Highlights und Analysen der Halbfinals im DFB-Pokal in "DFB-Pokal Pur" und "DFB-Pokal Analyse" am Donnerstag ab 18.45 Uhr im TV auf SPORT1

"Ich bin ja doch in meinen letzten Zügen in der Nationalmannschaft noch in den Genuss gekommen, mit ihm auch trainieren und spielen zu dürfen. Und Kai Havertz ist ein extrem guter Spieler, wenn nicht sogar in dem Alter ein Top-Talent Europas", schwärmte Müller.

Müller lockt Havertz zu Bayern

Havertz wird seit Wochen von diversen Top-Klubs umgarnt, zuletzt soll auch der FC Chelsea neben dem FC Liverpool ins Werben um den Offensivspieler eingestiegen sein. Auch mit dem FC Bayern wurde der bis 2022 in Leverkusen gebundene Havertz immer wieder in Verbindung gebracht.

Müller könnte sich Havertz jedenfalls gut im Bayern-Trikot vorstellen.

"Er hat so, so gute Fähigkeiten und natürlich wollen wir beim FC Bayern auch immer die Spieler mit den besten Fähigkeiten haben. Aber ich habe leider keinen Einblick in den Finanzbereich von Herrn Dreesen und den Sportdirektorenbereich. Also weiß ich jetzt nicht, was da geplant ist, welche Budgets da vergeben werden können in den aktuellen Zeiten", erklärte Müller.

"Das ist ja auch ein bisschen paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden."

Rolfes hofft auf Havertz-Verbleib in Leverkusen

Der Marktwert des Angreifers wird von transfermarkt.de schon jetzt auf 81 Millionen Euro geschätzt. Bayer hofft allerdings auf eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich.

"Der Preis für absolute Topspieler bleibt weiter hoch", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes zuletzt im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.

Er hofft weiterhin auf einen Verbleib des Offensivjuwels: "Wir sind mit Kai in einem gutem Austausch, offen und vertrauensvoll. Auch wenn immer viel spekuliert wird: Für Kai zählt nur, sich auf das Sportliche zu konzentrieren."

Sollten die Bayern mit ihrer Charmeoffensive ernst machen, könnte das aber zunehmend schwerer werden.