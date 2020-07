Hansi Flick und Peter Bosz warfen einen ersten Blick auf das Objekt der Begierde.

Der goldene Pokal stand beim obligatorischen Medientermin in Berlin zwischen den beiden Trainern in Griffweite - wie in all den Jahren zuvor. Und doch ist vor dem 77. DFB-Pokalfinale zwischen dem Triple-Jäger FC Bayern und dem Herausforderer Bayer Leverkusen am Samstag im Olympiastadion vieles anders (Pokalfinale: Bayer Leverkusen - FC Bayern, ab 20 Uhr im LIVETICKER).

"Es ist eine ungewöhnliche Situation. Diese spezielle Atmosphäre fällt diesmal aus. Es wird merkwürdig werden", sagte Bayer-Kapitän Lars Bender vor dem "Geisterfinale". Das, ergänzte sein Bayern-Kollege Manuel Neuer, "haben wir uns alle ganz anders vorgestellt". Für Bayer-Trainer Bosz ist es schlicht "sehr traurig".

Anzeige

Bayern heiß aufs Triple

An den Ambitionen der Finalisten ändern die ungewöhnlichen Rahmenbedingungen freilich nichts. Die klar favorisierten Münchner Rekordsieger planen nach der 30. Meisterschaft mit dem 20. Pokal-Triumph den nächsten Triple-Schritt. "Es ist ein Höhepunkt der Saison. Wir sind ganz heiß zu gewinnen", betonte Neuer.

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Dass die Bayern ihre nationale Dominanz mit dem 13. Double der Vereinsgeschichte weiter untermauern, will Leverkusen dagegen mit aller Macht verhindern. Zumal der letzte Titel ewige 27 Jahre zurückliegt. "Man lechzt nach einem Titel, man bekommt nicht jedes Jahr die Chance, entsprechend ambitioniert und gierig gehen wir da ran", sagte Bender kämpferisch.

Auch Sport-Geschäftsführer Rudi Völler unterstrich die Bedeutung des möglichen zweiten Pokalsiegs nach 1993. "Etwas in der Hand zu halten, würde uns sehr gut tun. Wir leiden noch unter der Vergangenheit", sagte er mit Blick auf einige verlorene Endspiele und den zweifelhaften Ruf als "Vizekusen".

Leverkusen mit großem Respekt

Der Respekt vor den Bayern ist jedoch riesig. "Wir spielen gegen die aktuell beste Mannschaft in Europa", sagte Völler voller Ehrfurcht, um aber tapfer anzufügen: "In einem Pokalfinale ist immer was möglich." Man werde "fighten, kämpfen, rennen - und wenn es geht, natürlich auch gewinnen". Natürlich werde es "nicht einfach", sagte auch Bosz, "aber alles ist machbar".

Während bei Leverkusen Paulinho, der Freitag am Kreuzband operiert wurde, und Daley Sinkgraven ausfallen, steht bei Bayern Thiago nach einer Leisten-OP wieder zur Verfügung. Zudem könnte Nationalspieler Niklas Süle nach seinem Kreuzbandriss in den Kader zurückkehren.

Wohl sehr zur Freude von Bundestrainer Joachim Löw, der nach monatelanger Corona-Pause erstmals wieder im Stadion sitzt. Er ist einer der wenigen Ehrengäste im üblicherweise mit 75.000 Zuschauern ausverkauften "deutschen Wembley". Diesmal sind in und ums Stadion nur 700 Personen zugelassen. Die Klub-Delegationen umfassen 125 Leute, 50 Vertreter entsendet der DFB, dazu kommen 200 Medienschaffende.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Tapsoba, Sven Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Diaby, Havertz, Bailey - Volland

So können Sie das DFB-Pokalfinale FC Bayern vs. Bayer Leverkusen LIVE verfolgen:

TV: ARD, Sky

Stream: Sportschau.de, Sky Go

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App