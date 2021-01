Sensation in Kiel: Erstmals seit 20 Jahren ist Bayern München im DFB-Pokal schon in der zweiten Runde ausgeschieden.

Der Champions-League-Gewinner unterlag dem KSV Holstein im Elfmeterschießen mit 5:6. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (2:2, 1:1) gestanden. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Wenig verwunderlich, dass die Stimmung nach der Blamage bei den Bayern von enttäuscht bis wütend reichte. Vor allem Thomas Müller schob mächtig Frust, giftete dabei auch eine Reporterin an.

SPORT1 fasst die Stimmen und Reaktionen von ARD und Sky zusammen:

Thomas Müller (Spieler FC Bayern / in der ARD: "Sie lachen jetzt hier. Natürlich haben Sie gelacht! Was denken Sie denn? Wir sind natürlich bedient." (auf die Frage, wie denn die Stimmung in der Kabine sei)

Hansi Flick (Trainer FC Bayern / in der ARD): "Natürlich ist das ein Schock. Wir sind enorm enttäuscht. Beim 1:1 ist es natürlich das gleiche Muster wieder gewesen. Wir müssen in solchen Situationen das Zentrum dicht machen. Das haben wir nicht gemacht. Die Mannschaft hat eine tolle Moral bewiesen. Sie hat das Spiel bestimmt. Umso ärgerlicher natürlich, dass wir in der letzten Sekunde das 2:2 hinnehmen mussten. Da war auch die Box-Besetzung nicht optimal. Deswegen muss man auch Glückwunsch sagen an Kiel. Sie haben gefightet. Es war ein Pokalfight, der für uns letztendlich das Aus bedeutet. Wir müssen das jetzt abhaken und die Dinger besser machen. Wir haben viel zu tun."

Über die Defensive:

"Diese Dinge müssen wir jetzt einfach trainieren. Wir müssen schauen, dass wir eine bessere defensive Kompaktheit haben und mehr Druck auf den Ball bekommen. Wir müssen beim großen Ganzen anfangen, gerade die letzte Reihe absichern. Wir müssen es jetzt gut analysieren und aufarbeiten."

Ole Werner (Trainer Holstein Kiel): "Ich habe gerade in der Kabine ziemlich viele verwirrte Menschen getroffen. Es ist ein außergewöhnliches Erlebnis und etwas, an das man sich in vielen Jahren noch erinnert. Wir sind in die Situationen gekommen, die wir uns vorgestellt hatten. Wir waren mutig, das war der Schlüssel, um im Spiel Fuß zu fassen."

Fin Bartels (Matchwinner bei Hansa Rostock / in der ARD): "Ich war eigentlich froh, dass die Bayern verschossen hatten, so hatte ich eher diesen positiven Druck, das Ding entscheiden zu können und dann war es ein bisschen einfacher. Wir haben mit so einer Überzeugung – ist natürlich immer Glück im Elfmeterschießen – die Dinger reingemacht. Was natürlich ein bisschen fehlt, sind die Fans. Das wäre natürlich noch ein schönerer Abend gewesen. Aber ein unvergesslicher Abend."

Über das Erfolgsrezept gegen die Bayern:

"Es wurde angesprochen, dass da immer mal wieder Räume entstehen können, weil die Bayern nun mal hoch stehen. Wenn wir Ballgewinner erzielen können, dass wir auch dahinter gehen müssen. Das war in dem Fall so, aber wir haben es auch sonst versucht, es von hinten raus spielerisch zu lösen. Das ist uns sehr gut gelungen und da ist man nicht nur hinterhergelaufen. Gegen Bayern ist es immer eklig. Sie sind einfach eine fußballerisch super Truppe, haben unheimlichen Speed dann auch in der 115. Minute über links mit Costa und Davies. Es ist immer unangenehm, aber der Schlüssel war, dass wir selbst Ballbesitzphasen hatten und uns dadurch auch immer die Pausen nehmen konnten. Deswegen war es – man ist immer ein bisschen unterlegen gegen die Bayern – nicht ganz unverdient."