Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin vermutlich noch ohne seinen neuen Stürmer Robert Glatzel auskommen. Gemäß der Einreisebeschränkungen nach Deutschland muss sich der Zugang vom englischen Zweitligisten Cardiff City erst in fünftägige Isolation begeben, ehe er ins Training einsteigen kann. Einen entsprechenden Bericht des Fachmagazins kicker bestätigten die 05er am Dienstag auf SID-Anfrage.

Die Rheinhessen hatten den gebürtigen Münchner am Montag für ein halbes Jahr vom walisischen Klub ausgeliehen. Aufgrund der gefährlichen Mutation des Coronavirus sind die Einreisebedingungen für Menschen aus Großbritannien derzeit besonders streng.

"Roberts bisherige Testergebnisse sind negativ ausgefallen", teilte eine Sprecherin der Mainzer mit. Fielen die Tests des früheren Mittelstürmers des 1. FC Heidenheim auch nach der fünftägigen Isolation negativ aus, dürfe er ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob Glatzel (27) nach dieser Pause schon am Samstag zu seinem Debüt für den Tabellenvorletzten kommt, ist jedoch äußerst fraglich.