Ex-Fußballerin Bärbel Wohlleben (77), die erste Frau, die ein Tor des Monats erzielte, fungiert am kommenden Sonntag (ab 18.30 Uhr) als Losfee für das DFB-Pokal-Halbfinale. Die Auslosung wird im Rahmen der ARD-Sportschau vorgenommen. Die Rolle als Ziehungsleiter übernimmt U21-Trainer Stefan Kuntz.

Wohlleben hatte 1974 als Spielerin des TuS Wörrstadt das Tor des Monats in der Zuschauerwahl im Ersten erzielt. Die Viertelfinalpartien stehen am Dienstag und Mittwoch auf dem Programm. Das Halbfinale findet am 1. und 2. Mai statt, ehe am 13. Mai im Berliner Olympiastadion das Finale steigt. Alle Spiele werden live von Sky gezeigt.