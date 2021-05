Paukenschlag bei RB Leipzig vor dem Finale im DFB-Pokal!

Trainer Julian Nagelsmann hat seinen Flügel-Star Angelino rasiert und aus dem Kader für das Endspiel gegen den BVB gestrichen. (DFB-Pokal-Finale: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Das erklärte der Coach auf der PK am Mittwoch kurz angebunden. "Angelino ist nicht dabei", sagte Nagelsmann: "Auf die genauen Gründe muss ich jetzt nicht eingehen, auf jeden Fall ist er nicht dabei, steht nicht im Kader."

Angelino "leistungsbedingt nicht im Kader" von RB Leipzig

RB erklärte auf SPORT1-Nachfrage, Angelino stehe "leistungsbedingt nicht im Kader".

Der linke Flügelspieler hatte nach überstandener Muskelverletzung die letzten vier Bundesliga-Spiele für Leipzig absolviert, auch beim 2:3 gegen Borussia Dortmund am Samstag spielte er 75. Minuten.

Sein Aus für das Pokalfinale hat offenbar disziplinarische Gründe.

Ärger zwischen Nagelsmann und Angelino vor Gladbach-Spiel

Um Angelino hatte es bei RB zuletzt mehrfach Ärger gegeben, Nagelsmann rüffelte seinen Star sogar öffentlich.

Schon als er gegen Borussia Mönchengladbach Ende Februar wegen einem "kleinen muskulären Problem" nicht im Kader stand, wie der Klub bekanntgab, widersprach der Spanier auf seinem offiziellen Twitter-Account und antwortete auf die Twitter-Nachricht seines Vereins: "Kein muskuläres Problem, ich bin fit". (BERICHT: Nagelsmann widerspricht RB-Star)

Nagelsmann sagte nach Leipzigs 3:2-Sieg gegen Gladbach bei Sky: "Natürlich werden wir das mit ihm besprechen. Ob er das retweeten muss, weiß ich nicht. Das ist nicht das Cleverste. Er hat eine kleine Muskelverletzung." Allzu übel nimmt Nagelsmann Angelino die Aktion aber nicht: "Ich muss sagen, dass ich ihn für solche Aktionen auch mag. Ich mag es, wenn einer brennt."

Bremen-Spiel sorgt erneut für Rüffel

Auch bei Angelinos Kader-Rückkehr gegen Bremen (nach fünf verpassten Spielen) knirschte es wieder. (BERICHT: Nagelsmann rüffelt Angelino)

In einer Instagram-Story hatte der Spanier per Trainingsbild mit einer Checkliste Druck gemacht: Laufen, Schießen, Kreuzen, Cardio - alle vier Begriffe waren mit einem grünen Haken versehen, aber darunter ein rotes Kreuz gesetzt. Zudem schrieb er auf das Bild den süffisanten Rat an seine Follower, dass sie ihn beim Managerspiel besser verkaufen sollten.

Nagelsmann wies Angelino daraufhin in der PK zurecht. "Wir freuen uns alle, dass er wieder zurück ist. Trotzdem gibt es noch Dinge, die er lernen muss, zum Beispiel mit Verletzungen richtig umzugehen oder seine Emotionen zu kanalisieren. Das sind Entwicklungsschritte, die er gehen muss", meinte der Coach.

"Ich habe schon mal gesagt, dass er immer spielen will und überall alles probiert, um schnell zurückzukommen", erklärte Nagelsmann damals. "Er wird sich nicht in die Startelf schmuggeln, das ist eigentlich ausgeschlossen, weil er noch kein Mannschaftstraining voll mitgemacht hat."

Gegen Werder blieb Angelino dann auch ohne Einsatz, in den folgenden vier Spielen durfte er wieder ran - um jetzt für das Pokalfinale wieder gestrichen zu werden.