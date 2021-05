Kurz vor dem Titel-Showdown: Das Comeback von Erling Haaland wird immer wahrscheinlicher.

Als Borussia Dortmund einen Tag vor dem Finale des DFB-Pokals in Richtung Berlin abflog, war auch der zuletzt angeschlagene Stürmerstar mit an Bord. Insgesamt befanden sich 24 Spieler im Aufgebot von Trainer Edin Terzic.

Am Donnerstag trifft der BVB in der Hauptstadt im Endspiel auf RB Leipzig - Haaland hatte die letzten beiden Spiele in der Bundesliga wegen muskulären Problemen verpasst.

Aber auch ohne ihn hatten die Schwarz-Gelben zuletzt einen knappen Sieg (3:2) gegen Finalgegner Leipzig eingefahren. Am Dienstag hatte der junge Norweger bereits wieder mit dem Team trainiert. Ohne Haaland schoss der BVB übrigens in den letzten beiden Partien stolze acht Tore.

Wenn er vollkommen fit ist, wird er gegen die Roten Bullen aber selbstverständlich am Donnerstag in der Startelf stehen. In 38 Saisonspielen kommt er auf 37 Treffer und elf Vorlagen.