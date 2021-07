Der FC Bayern muss in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten Bremer SV Farbe bekennen. Das ergab die Auslosung der ersten Hauptrunde am Sonntagabend im Rahmen der ARD-Sportschau. (Die Auslosung zum Nachlesen im LIVETICKER)

"Es ist einfach geil. Mega-Los", sagte Benjamin Eta, Trainer des Bremer SV, in der ARD: "Wir freuen uns auf ein cooles Spiel. Ich freue mich am meisten auf den Trainer. Das ist für mich der absolute Lieblingstrainer in der Bundesliga. Ich freue mich auf den Trainer und die Jungs auf die Spieler, gegen die sie spielen dürfen."

Borussia Dortmund ist Titelverteidiger nach dem Finalsieg gegen RB Leipzig (4:1) und bekommt es mit Drittligist SV Wehen Wiesbaden zu tun. RB Leipzig gastiert bei Zweitligist SV Sandhausen.

Alle Video-Highlights des DFB-Pokals in der SPORT1-Mediathek und in der SPORT1 App

"Für mich persönlich ist es die erste Teilnahme als Cheftrainer am DFB-Pokal, aber als Co-Trainer durfte ich schon mal mit RB das Finale erreichen", sagte RB-Coach Jesse Marsch: "Ich weiß, wie besonders dieser Wettbewerb ist und habe total Lust auf den DFB-Pokal. Der SV Sandhausen ist eines der schwersten Lose aus dem ersten Topf, aber wir werden bereit sein."

Der DFB-Pokal auf SPORT1

Der frühere Profi und heutige ARD-Experte Thomas Broich hatte bei der Ziehung als "Losfee" fungiert. Die erste Pokalrunde steigt vom 6. bis 9. August und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Start.

Im Topf der 32 Amateure lag diesmal eine besondere Kugel: eine neutrale. Der Berliner Fußball-Verband (BFV) hatte für die erste Pokalrunde zwar den BFC Dynamo gemeldet, allerdings läuft dagegen noch eine Revision beim Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die "Berliner Kugel" wurde dem VfB Stuttgart zugelost.

Fünftligist VfL Oldenburg hatte im Landespokal nur einmal gespielt, ab dann wurde gelost. Viermal hatte der VfL Glück und war damit qualifiziert. Der Pokal-Debütant hat nun ein Heimspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Christian Heidel, der mit dem FSV Mainz beim SV Elversberg gastiert, erklärte: "Wir treffen mit Elversberg auf einen Klub, den wir seit vielen Jahren sehr gut kennen. Als Bundesligist ist klar, dass wir uns durchsetzen wollen und müssen, wenngleich wir gewarnt sind. Immerhin hat Elversberg im letzten Jahr St. Pauli in der ersten Runde aus dem Pokal geworfen. Positiv für uns wie auch unsere Fans, von denen hoffentlich viele mitreisen dürfen, ist natürlich die relativ kurze Anreise ins Saarland. Wir freuen uns auf diese Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen werden."

SPORT1 zeigt wie in den vergangenen Spielzeiten von der 1. Runde bis zum Viertelfinale je ein Spiel im Free-TV und im kostenlosen Stream.

Alle 63 Partien sind im TV bei Sky zu sehen. Die ARD zeigt neun Spiele.

Die 1. Runde im DFB-Pokal im Überblick:

Eintracht Braunschweig (3. Liga) - Hamburger SV (2. Bundesliga)

FC Ingolstadt (2. Bundesliga) - Erzgebirge Aue (2. Bundesliga)

SV Meppen (3. Liga) - Hertha BSC (Bundesliga)

SSV Ulm (Regionalliga) - 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga)

Bremer SV (Oberliga) - FC Bayern (Bundesliga)

FC Weiche Flensburg (Regionalliga) - Holstein Kiel (2. Bundesliga)

Viktoria Köln (3. Liga) - 1899 Hoffenheim (Bundesliga)

SV Babelsberg (Regionalliga) - Greuther Fürth (Bundesliga)

1. FC Kaiserslautern (3. Liga) - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

Lok Leipzig (Regionalliga) - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

SV Elversberg (Regionalliga) - Mainz 05 (Bundesliga)

SV Sandhausen (2. Bundesliga) - RB Leipzig (Bundesliga)

SF Lotte (Regionalliga) - Karlsruher SC (2. Bundesliga)

SpVgg Bayreuth (Regionalliga) - Arminia Bielefeld (Bundesliga)

FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga) - 1. FC Köln (Bundesliga)

FC 08 Villingen (Regionalliga) - FC Schalke 04 (2. Bundesliga)

Würzburger Kickers (3. Liga) - SC Freiburg (Bundesliga)

Waldhof Mannheim (Regionalliga) - Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) - Borussia Dortmund (Bundesliga)

Greifswalder FC (Regionalliga) - FC Augsburg (Bundesliga)

Hansa Rostock (2. Bundesliga) - 1. FC Heidenheim (2. Bundesliga)

VfL Osnabrück (3. Liga) - Werder Bremen (2. Bundesliga)

Eintracht Norderstedt (Regionalliga) - Hannover 96 (2. Bundesliga)

TuS RW Koblenz (Regionalliga) - Jahn Regensburg (2. Bundesliga)

Türkgücü München (3. Liga) - Union Berlin (Bundesliga)

Dynamo Dresden (2. Bundesliga) - SC Paderborn (2. Bundesliga)

VfL Oldenburg (Regionalliga) - Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)

Wuppertaler SV (Regionalliga) - VfL Bochum (Bundesliga)

Berliner Fußball-Verband - VfB Stuttgart (Bundesliga)

1. FC Magdeburg (3. Liga) - FC St. Pauli (2. Bundesliga)

SC Preußen Münster (Regionalliga) - VfL Wolfsburg (Bundesliga)

TSV 1860 München (3. Liga) - SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)