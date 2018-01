Die deutschen Fußball-Weltmeister absolvieren ihre WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bestätigte, werden sich die Saudis dem Titelverteidiger am 8. Juni in Leverkusen unmittelbar vor dem Abflug zur Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) stellen.

Zu Beginn des WM-Jahres warten zwei Klassiker auf die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Am 23. März geht es in Düsseldorf gegen Spanien, vier Tage später trifft die DFB-Auswahl in Berlin auf Rekord-Weltmeister Brasilien.

Der Fahrplan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft:

23. März: Deutschland - Spanien in Düsseldorf

27. März: Deutschland - Brasilien in Berlin

02. Juni: Österreich - Deutschland in Klagenfurt

08. Juni: Deutschland - Saudi-Arabien in Leverkusen

WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli)

17. Juni: Deutschland - Mexiko in Moskau (17.00)

23. Juni: Deutschland - Schweden in Sotschi (20.00)

27. Juni: Deutschland - Südkorea in Kasan (16.00)

Nations League

6. September: Deutschland - Frankreich

13. Oktober: Niederlande - Deutschland

16. Oktober: Frankreich - Deutschland

19. November: Deutschland - Niederlande