Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Austragungsorte für die ersten Länderspiele nach der WM festgelegt.

Den Auftakt der Nations League bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am 6. September gegen Vize-Europameister Frankreich in München. Das beschloss der DFB am Freitag auf seiner Präsidiumssitzung in Frankfurt/Main.

Der Länderspiel-Doppelpack zum Jahresabschluss gegen WM-Gastgeber Russland (15. November) und die Niederlande (Nations League/19. November) findet in Leipzig und Gelsenkirchen statt. Das zweite für September geplante Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Empfehlung für EURO 2024

"Direkt im Anschluss an die WM ist unser großes Ziel, Ende September den Zuschlag für die Ausrichtung der EURO 2024 zu bekommen. Das Heimspiel in München ist für uns Gelegenheit noch einmal zu unterstreichen, wie gerne Deutschland als fußballbegeistertes und weltoffenes Land wieder Gastgeber eines internationalen Fußball-Festes wäre", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff sagte mit Blick auf die Spiel im November: "Mit den beiden Heimspielen zum Jahresabschluss haben wir gleich doppelt die Gelegenheit, uns bei unseren Fans für die Unterstützung zu bedanken. Mit Gelsenkirchen und Leipzig können wir dies gleich in zwei unterschiedlichen Regionen tun, das ist ein schöner Gedanke und unterstreicht, dass unsere Mannschaft im ganzen Land zuhause ist."

Weltmeister Deutschland startet am 23. März in Düsseldorf mit dem Klassiker gegen Spanien ins WM-Jahr. Vier Tage später geht es in Berlin gegen Rekordweltmeister Brasilien.

Der DFB-Fahrplan

23. März: Deutschland - Spanien in Düsseldorf (20.45 Uhr/ARD)

27. März: Deutschland - Brasilien in Berlin (20.45/ZDF)

02. Juni: Österreich - Deutschland in Klagenfurt (18.00/ZDF)

08. Juni: Deutschland - Saudi-Arabien in Leverkusen (19.30/ARD)



WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli)

17. Juni: Deutschland - Mexiko in Moskau (17.00)

23. Juni: Deutschland - Schweden in Sotschi (20.00)

27. Juni: Deutschland - Südkorea in Kasan (16.00)



Nations League

06. September: Deutschland - Frankreich in München

13. Oktober: Niederlande - Deutschland

16. Oktober: Frankreich - Deutschland

19. November: Deutschland - Niederlande in Gelsenkirchen



Länderspiel

15. November: Deutschland - Russland in Leipzig