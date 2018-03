Die ersten Länderspiele des Jahres stehen an. Am Freitag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) empfängt Weltmeister Deutschland die spanische Auswahl in Düsseldorf.

Vor dem namhaften Härtetest äußern sich Stürmer Thomas Müller und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff zu allen Themen rund um das DFB-Team. Die spannendste Frage: Was macht Manuel Neuer? Das Comeback des Torhüters lässt nach wie vor auf sich warten.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz ab 12.30 Uhr im LIVETICKER:

(HIER AKTUALISIEREN)

+++ Müller über die Bedeutung von Niederlagen +++

"Wir alle haben die Mentalität, zu gewinnen. Deswegen sind wir die Auslese. Wir können mit einer Niederlage nicht gut einschlafen. Aber wenn ein Ergebnis in die Hose geht, können wir trotzdem professionell die Bedeutung einordnen. Das gehört zu unserem Job dazu, uns emotional wieder in die Spur zu bringen. Ist eine Möglichkeit, uns in großen Testspielen zu zeigen. Wenn es da gut läuft, gibt das Auftrieb und deswegen werden wir es ernst angehen."

+++ Bierhoff über Heynckes +++

"Bin generell Jupp Heynckes dankbar, weil er Spieler entwickelt. Er gibt den nationalen Spielern auch eine gewisse Bedeutung und schafft ein Umfeld, in dem sie sich gut vorbereiten können. Sie bekommen auch gutes Feedback und der Konkurrenzkampf bei Bayern hilft natürlich auch."

+++ Müller schwärmt von Heynckes +++

"Einfach im Internet schauen, da habe ich mich schon oft zu geäußert. Ich sage es eigentlich nach jedem Spiel. Er treibt uns an, hat extremen frischen Wind reingebracht. Er ist trotz unseres großen Vorsprungs immer auf dem Gaspedal und schafft es, die Spieler so anzupacken, das es eine gute Mischung aus Ansporn und Lockerlassen ist. Er fordert viel Leistungsbereitschaft von uns ein."

+++ Müller über Konkurrenzdruck +++

"Ich weiß nicht, ob der Konkurrenzdruck gewachsen ist, aber er ist konstant vorhanden, aber er ist ein Hilfsmittel, um die Leistung auch hochzuhalten. Jeder weiß, dass er gefordert ist. Wir haben eine gute Mischung aus Erfahrung und Jugendlichkeit, aber auch Wettkampfshärte. Die Spieler vom Confed Cup tun uns auch gut. Jede Mannschaft ist ja immer im Wandel. Wir haben beim DFB seit den letzten Jahren immer Top-Spieler und es ist für den Trainer eine super Situation."

+++ Müller zur Niederlage von Brasilien bei der letzten WM +++

"Natürlich kann man es sich vorstellen, dass die Schmach groß ist. Brasilien ist wirklich ein fußballverrücktes Land und das hängt natürlich dem Verlierer nach, aber für uns war es ein Schritt in Richtung Finale."

Bierhoff: "Das erste Aufeinandertreffen wieder ist bedeutend, aber ist anders, als wenn es im Turnier wäre."

+++ Müller über seine Vorfreude +++

"WM steht natürlich vor der Tür, man wird damit immer wieder konfrontiert. Man freut sich schon drauf, auch wenn bis dahin auch im Verein noch eine wichtige Periode ist. Wir haben jetzt zwei Top-Länderspiele. DIe Vorfreude auf die beiden Spiele ist da und im Hinterkopf ist auch die WM."

+++ Bierhoff zum Slogan +++

"Der Slogan auf dem Mannschaftsbus ist ein Slogan von Mercedes. Er besagt, dass die Besten nie aufhören, nie verlieren wollen. Viele haben den Wettbewerbsgedanken, den inneren Antrieb. Nach dem WM-Titel hatten wir das mal eine Zeit nicht, aber unser Anspruch in Richtung WM ist, dass wir das als einer der Favoriten reingehen. Das, was man bis jetzt gemacht hat, reicht vielleicht nicht und da müssen wir immer mehr machen."

+++ Bierhoff zur Qualität des deutschen Fußballs +++

"Bin der festen Überzeugung, dass wir gute Arbeit leisten. Wenn wir so eine Mannschaft haben, zeigt das die Qualität der Arbeit auch in den Bundesligavereinen. Wir müssen aber den nächsten, wichtigen Schritt gehen müssen. Bin fest überzeugt, dass keine Nation diese Stärke hat wie wir aufgrund unserer Infrastruktur und der Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und dem Verband. Freue mich, dass wir mit der Akademie Inhalte liefern können. Müssen unseren Ausbildern die entsprechenden Hinweise und Richtlinien geben. Wir haben vielleicht die individualtechnischen Dinge vernachlässigt. Ich weiß, dass von den Profivereinen Bedarf ist und auch der Wille, eng zusammen zu arbeiten. Von den Profivereinen ist wichtig, zu verstehen, wie wir ihnen helfen können. Wir machen ein Elitetrainer-Seminar."

+++ Bierhoff über Neuer +++

"Alle haben sich sehr gefreut, dass Manuel mal wieder gekommen ist. Das war auch sein Wunsch, wieder zur Mannschaft zu stoßen, um mit den Spielern und Trainern zu sprechen. Wir haben uns auch unterhalten. Ich bin weiter positiv eingestimmt, er auch. Von unserer Seite gibt es keinen Druck. Ist eine Entscheidung von ihm und den Ärzten. Wir hoffen natürlich, dass er hundertprozentig belastbar ist, wenn wir nominieren."

+++ Bierhoff über die beiden Länderspiele +++

"Für die Mannschaft eine gute Möglichkeit, sich hier mal zu präsentieren und zu zeigen, dass die Mannschaft was Besonderes ist und der deutsche Fußball sich stark präsentiert."

+++ Bierhoff über die Stimmung +++

"Sehr positiv, wenn man sieht, wer alles gekommen ist. Sind fast vollzählig. Es herrscht große Vorfreude auf die WM-Zeit. Alle waren froh, mal wieder zusammen zu kommen. Obwohl hoher Konkurrenzdruck da ist, ist die Stimmung gut, es ist ein schönes Miteinander. Wir freuen uns, dass beide Spiele ausverkauft sind. Es sind prestigeträchtige Duelle. Im Hinblick auf die Nominierung des WM-Kaders sind es wichtige Spiele."

+++ Can bricht Training ab +++

Emre Can hat das Training am Morgen nach 20 min aufgrund leichter Rückenbeschwerden abgebrochen.

+++ Es geht los +++

Die Pressekonferenz beginnt. Bierhoff stellt sich zuerst den Fragen der Journalisten.

+++ Pressekonferenz verschiebt sich +++

Die Pressekonferenz mit Müller und Bierhoff verschiebt sich um mindestens zehn Minuten.

+++ Beginn um 12.30 Uhr +++

Müller und Bierhoff werden um 12.30 Uhr zur PK erwartet. Mal sehen, ob der Torjäger und der Manager pünktlich erscheinen.