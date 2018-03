Joachim Löw verzichtet zum Start ins WM-Jahr auf große Experimente.

Der Bundestrainer vertraut am Freitag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Düsseldorf gegen Spanien auf eine Achse bestehend aus den Weltmeistern Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller, Mesut Özil und Toni Kroos. In Abwesenheit des verletzten Kapitäns Manuel Neuer wird Marc-Andre ter Stegen im Tor stehen. Das verkündete Löw am Donnerstag vor dem Abschlusstraining.

Emre Can (Rückenprobleme) steht Löw nicht nur Verfügung, Sebastian Rudy weilt noch bei seiner hochschwangeren Frau. Für den Vergleich mit Rekordweltmeister Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Berlin plant Löw Veränderungen. "Ich werde die Mannschaft in beiden Spielen nicht identisch auflaufen lassen", sagte der Bundestrainer.

Seinen beiden Stoßstürmern Mario Gomez und Sandro Wagner garantierte der Bundestrainer Einsatzzeiten. "Beide sind in einer guten Form und haben Selbstbewusstsein. Das merkt man auch im Training. Ich werde beiden Spielern einen Einsatz ermöglichen", sagte Löw. Zur WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) wird er aber wohl nur einen echten Mittelstürmer mitnehmen.

Spanien will Favoritenrolle für WM untermauern

Beim Kräftemessen mit dem Titelverteidiger am Freitag sowie beim Härtetest vier Tage später in Madrid gegen Vizeweltmeister Argentinien wollen die Spanier zeigen, dass sie zu Recht zum Favoritenkreis 2018 zählen, nachdem der Katalonien-Konflikt innerhalb der Mannschaft ausgeräumt ist.

"Das sind Spiele, die uns viel abverlangen. Die Schlüsse, die wir daraus ziehen können, sind sehr wichtig, aber nicht endgültig. Wir bekommen Antworten auf einige Fragen", sagte Trainer Julen Lopetegui, der das Team nach dem Achtelfinalaus bei der EURO 2016 übernommen und souverän durch die WM-Qualifikation geführt hat.

Ähnlich wie Bundestrainer Joachim Löw hat der frühere Torwart ein Luxusproblem, denn auch der 51-Jährige muss aus einem Kreis von rund 40 Spielern einen konkurrenzfähigen WM-Kader schmieden.

Die Spanier, die bei der WM 2014 bereits nach der Vorrunde die Koffer packen mussten, verfügen mittlerweile wieder über eine gesunde Mischung aus erfahrenen Spielern und verheißungsvollen Talenten wie Saul und Koke. Das macht die Angelegenheit für Lopetegui aber nicht einfacher.

Dass der Coach für die Prestigeduelle gegen Deutschland und Argentinien auf Stars wie Javi Martinez (Bayern München) und Alvaro Morata (FC Chelsea) verzichtete, löste bei einigen Experten Kopfschütteln aus.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: ter Stegen (FC Barcelona/25 Jahre/18 Länderspiele) - Kimmich (Bayern München/23/25), Boateng (Bayern München/29/68), Hummels (Bayern München/29/62), Hector (1. FC Köln/27/35) - Gündogan (Manchester City/27/22), Kroos (Real Madrid/28/80) - Müller (Bayern München/28/89), Özil (FC Arsenal/29/88), Draxler (Paris St. Germain/24/40) - Werner (RB Leipzig(22/10). - Trainer: Löw

Spanien: de Gea (Manchester United/27/25) - Carvajal (Real Madrid/26/13), Pique (FC Barcelona/31/94), Sergio Ramos (Real Madrid/31/149), Jordi Alba (FC Barcelona/29/58) - Isco (Real Madrid/25/25), Koke (Atletico Madrid/26/36), Iniesta (FC Barcelona/33/123) - Silva (Manchester City/32/118), Diego Costa (Atletico Madrid/29/18), Asensio (Real Madrid/22/8). - Trainer: Lopetegui

Schiedsrichter: William Collum (Schottland)

Der weitere Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft:

27. März: Deutschland - Brasilien in Berlin (20.45/ZDF)

15. Mai: Nominierung des vorläufigen WM-Kaders in Dortmund

02. Juni: Österreich - Deutschland in Klagenfurt (18.00/ZDF)

08. Juni: Deutschland - Saudi-Arabien in Leverkusen (19.30/ARD)

WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli)

17. Juni: Deutschland - Mexiko in Moskau (17.00)

23. Juni: Deutschland - Schweden in Sotschi (20.00)

27. Juni: Deutschland - Südkorea in Kasan (16.00)

