Bundestrainer Joachim Löw verzichtet im Länderspiel am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen den Rekordweltmeister Brasilien in Berlin auf die beiden Weltmeister Thomas Müller und Mesut Özil.

Das Duo reiste in der Nacht auf Samstag nicht mit dem Rest der Mannschaft in die Hauptstadt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) via Twitter mit.

Damit stehen Löw vom ursprünglich nominierten 26er-Kader derzeit noch 22 Spieler zur Verfügung. Sebastian Rudy wird nach der Geburt seines ersten Sohnes David allerdings wohl nach Berlin nachreisen.

Emre Can hatte das Länderspiel gegen Spanien am Freitagabend in Düsseldorf (1:1) wegen Rückenproblemen verpasst. Sami Khedira musste angeschlagen ausgewechselt werden - laut Löw eine Vorsichtsmaßnahme.