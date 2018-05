Dirk Schuster hat die Reaktion von Sandro Wagner auf dessen Nicht-Nominierung verurteilt, zugleich nahm der Trainer von Darmstadt 98 seinen früheren Schützling auch etwas Schutz.

"Klar hat er überreagiert und ist ein Stück zu weit gegangen. Das will ich gar nicht gutheißen. Man hätte das auch von seiner Seite überdenken und eine Nacht drüber schlafen können", sagte Schuster im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1. "Klar war er enttäuscht, aber ich habe aber auch ein gewisses Verständnis für ihn."

Wagner hatte nach seiner Nicht-Berücksichtigung durch Bundestrainer Joachim Löw seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Löws Entscheidung könne er nicht ernst nehmen, sagte Wagner der Bild. "Für mich ist klar, dass ich mit meiner Art, immer offen, ehrlich und direkt Dinge anzusprechen, anscheinend nicht mit dem Trainerteam zusammenpasse."

Schuster erklärt Wagners Emotionalität

"Vieles kommt bei ihm aus der Emotion heraus", sagte sein früherer Coach Schuster. "Sandro haut ab und zu mal einen Spruch raus und tritt einem damit auf den Schlips. Da kommt dir in der Trainerkabine auch mal was entgegen geflogen, da denkst du schon, das war aber ganz schön heftig. Manches macht er aber auch bewusst."

Bundestrainer Löw hatte Wagner für dessen Wortwahl scharf kritisiert. "Ich empfinde es als Kritik gegenüber seinen Kollegen, die auch spielen. Er stellt manche dar, die bei uns schon ewig spielen, die zu den Führungsspielern gehören, als wären sie ausgemachte Vollidioten", sagte Löw am Freitag am Rande einer Veranstaltung in Berlin.

Beckmann: "Falsches Selbstverständnis"

"Wagners Reaktion war grotesk. Er hat ein falsches Selbstverständnis. Es ist nicht angemessen", sagte SPORT1-Experte Reinhold Beckmann. "Ich finde es gut, dass der Bundestrainer mal Kante zeigt."

Der geplatzte Traum von der WM habe Wagner "massiv getroffen", meinte Schuster.

"Man muss die Situation ein bisschen größer aufziehen, in Fußball-Deutschland war er fast kaputt. Dann kam er nach Darmstadt und hat uns fast im Alleingang mit seinen Toren in der Liga gehalten", sagte Schuster. "Er hat vieles in seinem Leben umgestellt, um in der Bundesliga noch mal einen Fuß in die Tür zu bekommen."

Wagner habe "einen riesigen Traum vor sich gehabt. Der ist kaputt gegangen", sagte Schuster.