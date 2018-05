17 Tage vor WM-Beginn hat Bundestrainer Joachim Löw am Montagabend erstmals den Ernstfall geprobt.

Draxler verriet im Vorfeld Löws Plan: "Der Trainer hat angekündigt, dass wir mit zwei Mannschaften spielen werden. Die U20 ist so gebrieft, dass sie unsere Gegner bei der WM simuliert und wir Wettkampfpraxis haben." Vor allem Manuel Neuer soll nach achtmonatiger Verletzungspause endlich Spielpraxis sammeln.

Fotos, die SPORT1 exklusiv vorliegen, zeigen jedoch, dass um 17.50 Uhr nicht Manuel Neuer, sondern zunächst Marc-André ter Stegen im Tor stand. Ebenfalls zu sehen sind Jonathan Tah und Mats Hummels in der Innenverteidigung und Linksverteidiger Marvin Plattenhardt. Zudem standen nach SPORT1-Infos zu diesem Zeitpunkt Sebastian Rudy, Leon Goretzka und Thomas Müller auf dem Platz.

Auf diesem Foto ist das Testspiel des DFB-Teams zu sehen © privat

In den kommenden Tagen ist ein weiteres Testspiel gegen die Nachwuchs-Elf von Trainer Frank Kramer geplant. Am 2. Juni testet das Löw-Team in Klagenfurt gegen Österreich.

Mehr in Kürze...