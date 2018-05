Torwart Sven Ulreich von Bayern München erwartet bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) einen Manuel Neuer in gewohnter Stärke.

"Wenn es einer schafft, dann Manu. Er ist der Welttorhüter und für keinen Torwart auf der Welt erreichbar", sagte Ulreich nach dem DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (1:3) über den DFB-Kapitän. "Er wird eine überragende WM spielen, wenn er wieder dabei ist."

Neuer, der im vorläufigen WM-Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw steht, hat nach seinem Fußbruch im September noch nicht wieder gespielt.

Neuer kämpft in Südtirol um Kader-Platz

Beim Cupfinale in Berlin stand er aber erstmals wieder im Kader der Bayern. Im WM-Trainingslager in Südtirol (23. Mai bis 7. Juni) soll er sich für einen Platz im endgültigen, 23-köpfigen WM-Kader empfehlen.

"Er ist so erfahren und hat so große Routine in seinem Spiel, dass ihm auch eine achtmonatige Pause wenig ausmacht", sagte Ulreich: "Er braucht noch die Trainingseinheiten, aber es sind auch noch ein paar Wochen bis zur WM, das ist also kein Problem. Ich denke, dass wir da einen guten Manuel Neuer sehen werden."

Ulreich, der Neuer während dessen Pause im Bayern-Tor vertreten hatte, betonte: "Ich freue mich, dass er wieder fit ist, weil er ein guter Mensch ist und mir immer geholfen hat."