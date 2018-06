Manuel Neuer scheint den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen zu haben.

Der Torhüter kehrte im Test der deutschen Nationalmannschaft in Österreich (1:2) nach 259 Tagen Verletzungspause ins Tor zurück.

Allerdings sorgte ein Unwetter in Klagenfurt für Schwierigkeiten. Erst mit 103 Minuten Vespätung rollte der Ball und Neuers mit Spannung erwartetes Comeback nahm seinen Lauf.

SPORT1 zeigt, wie sich Neuer bei seinem Härtetest schlug:

17.17 Uhr: Neuer kommt zum ersten Mal auf den Platz. Dem Wettergott scheint das nicht zu gefallen - es fängt an zu hageln, der Niederschlag verursacht großen Lärm auf dem Stadiondach.

17.31 Uhr: Die Spieler des DFB-Teams gehen zurück in die Kabine. Nur die Torhüter Neuer, Trapp und ter Stegen bleiben zusammen mit Torwarttrainer Andreas Köpke auf dem Rasen. Eine Minute später verzieht er sich aber auch ins Trockene.

Manuel Neuer macht sich im Regen warm © Getty Images

17.35 Uhr: Das Wetter spielt weiterhin nicht mit. Oliver Bierhoff scherzt deswegen über Neuers Härtetest. "Wir machen es Manuel besonders schwer", so Bierhoff, der auch betont, dass statt der WM-Bälle von adidas Puma-Bälle im Einsatz sind, im ZDF.

17.51 Uhr: Neuer und Köpke sind wieder auf dem Platz - nur um zwei Minuten später wieder das Weite zu suchen.

18.06 Uhr: Neuer kommt zum dritten Mal raus. Anschließend schießt Köpke ihn bei schwierigen Bedingungen warm. Auf der Tribüne zittert Neuers Frau Nina mit und drückt die Daumen.

18.15 Uhr: Neuer verlässt wieder den Platz bei strömendem Regen. Vorm Spielertunnel blickt er zu seiner Frau Nina auf der Tribüne. Neuer mit den Armen die fragende Geste: 'Ist es endgültig abgesagt?'

18.30 Uhr: Die nächste Platzbegehung findet statt. Im ORF ist zu sehen, wie Neuer diese gebannt verfolgt.

18.33 Uhr: Rene Adler wird im ZDF gefragt, wie sich Neuer fühlt. "Es ist eine undankbare Situation für alle Beteiligten", so Adler: "Er ist hochkonzentriert. Er scharrt mit den Hufen. Er will raus. Er will zeigen, dass er fit ist. Er will, dass das Spiel endlich los geht." Doch Neuer kann (noch) nicht.

19.13 Uhr: Im frischen Trainingshemd kehrt Neuer zum vierten Mal auf den Rasen zurück. Die Akteure werden erneut zum Aufwärmen geschickt, um 19.40 Uhr soll es dann endlich losgehen.

Manuel Neuer bei seinem vierten Aufwärmversuch im neuen Trikot © Getty Images

19.37 Uhr: Neuer führt die Nationalelf als Kapitän auf den Platz. Vorm Anpfiff umarmt er jeden Spieler außer Hector, Sané und Petersen die zu weit weg sind. Dann sprintet er in Neuer-Manier Richtung Tor. Zuerst klatscht er die Latte ab, dann den linken Pfosten, dann den rechten

19.40 Uhr: Anpfiff. Ehefrau Nina macht auf der Tribüne einen nervösen Eindruck, wippt mit den Füßen, reibt sich die Hände.

19.44 Uhr: Manuel Neuer berührt nach einem Rückpass von Antonio Rüdiger nach 54 Sekunden zum ersten Mal den Ball, in der zweiten Minute folgt der zweite Ballkontakt.

Neuers erster Ballkontakt nach 54 Sekunden © ZDF

19.57 Uhr: Der erste Wackler. Neuer spielt einen Ball unsauber nach vorne, Alessandro Schöpf kommt anschließend frei zum Schuss - doch Neuer pariert (14. Minute).

Manuel Neuer bei seiner ersten Parade © Getty Images

19.59 Uhr: Schöpft prüft Neuer aus der zweiten Reihe, der Keeper hat keinerlei Probleme und will das Spiel direkt schnellmachen (16. Minute).

20.01 Uhr: Langer Rückpass von Rüdiger. Neuer ist weit vor dem Strafraum, der Ball springt ihm über den ominösen linken Fuß. Er macht das Spiel danach aber gleich wieder schnell (18. Minute).

20.14 Uhr: Neuer wird weiter warmgeschossen. Dieses Mal versucht es Zulj im Strafraum. Neuer hat dafür nur ein Lausbuben-Lächeln übrig (31. Minute).

20.14 Uhr: Starke Parade! Grillitsch versucht Neuer mit einem Schuss ins kurze Eck zu überraschen, doch dieser reagiert glänzend und wehrt den Ball zur Ecke ab (32. Minute). Den halten nicht viele.

20.26 Uhr: Erneut ein Rückpass von Rüdiger. Neuer lupft lässig über den anlaufenden Stürmer.

20.30 Uhr: Halbzeit! Neuer hinterlässt bis dato einen guten Eindruck. Rene Adler erklärt im ZDF: "Das wirkt schon alles sehr, sehr souverän."

20.52 Uhr: Kimmich bringt Neuer mit einem unsauberen Querpass in Bedrängnis, dieser schlägt den Ball mit seinem linken Fuß vor dem heraneilenden Gegner weg (52. Minute)

20.54 Uhr: Nach einer Ecke zimmert Martin Hinteregger den Ball aus kurzer Distanz in die Maschen. Neuer ist machtlos und kassiert sein erstes Gegentor. (53.)

Manuel Neuer war beim Kracher von Martin Hinteregger machtlos © Getty Images

20.55 Uhr: 55. Neuer reagiert glänzend in höchster Not gegen Arnautovic. Er macht sich groß und verhindert aus kurzer Distanz mit der rechten Hand das 1:2.

Neuer reagierte stark gegen Marko Arnautovic © Getty Images

21.10 Uhr: Deutschland schwimmt und schwimmt. Schöpf schießt den Ball aus kurzer Distanz ins lange Eck zum 2:1 für Österreich, Neuer ist aber wieder ohne Chance. 69.

Wie ein begossener Pudel: Neuer nach dem 1:2 © Getty Images

21.33 Uhr: Schluss! Neuers Comeback endet mit einer Niederlage. Der Torhüter selbst zeigt aber eine gute Leistung, die ihm Selbstvertrauen für die WM geben sollte - auch wenn fußballerisch noch Luft nach oben war.

nach Spielende: Joachim Löw ist nach Spielschluss angefressen. Für Neuer hat er aber lobende Worte übrig. "Das war ein sehr zufriedenstellendes Comeback. Er hat in einigen Situationen sehr gut reagiert, er war reaktionsschnell. Man hat ihm die Pause nicht angemerkt."

Teamkollege Sami Khedira ist von Neuer ebenfalls überzeugt: "Ich habe Manu in den letzten zehn Tagen beobachten können. Mein persönlicher Eindruck ist: Er ist topfit."