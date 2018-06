Ilkay Gündogan wird zum Problemfall der deutschen Nationalmannschaft.

Bei seiner Einwechslung im letzten Testspiel vor der WM in Russland gegen Saudi-Arabien (das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER) wurde der Profi von Manchester City von den eigenen Zuschauern ausgepfiffen.

Als Gündogan in der 57. Minute an der Seitenlinie bereitstand und Marco Reus ablösen sollte, ertönten von den Rängen lautstarke Unmutsäußerungen.

Bundestrainer Joachim Löw reagierte verärgert und forderte das Publikum ebenso wie Assistent Thomas Schneider auf, Gündogan zu applaudieren.

SPORT1 fragte unmittelbar nach Spielschluss beim Bundestrainer nach: War der Applaus positiv als Ansporn gemeint? Löws Antwort: "Ja".

Die Fans folgten seiner Aufforderung jedoch nicht. Gündogan wurde weiter bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Nach Abpfiff bekräftigte Löw seinen Unmut über die Abneigung der Fans gegenüber Gündogan: "Dass ein Nationalspieler so ausgepfiffen wird, hilft niemanden. Ich frage mich, was soll Ilkay denn noch alles machen? Er hat sich der Presse gestellt und erklärt, dass er die deutschen Werte lebt, sich voll und ganz mit ihnen identifiziert und sie verkörpert. Das kann ich und Mitspieler bezeugen. Irgendwann ist das Thema auch mal vorbei."

Das Thema habe beide Spieler beschäftigt, führte Löw aus: "Aber jetzt muss der Blick nach vorne gerichtet werden."

"Er hat sich in dieser Woche öffentlich erklärt, er hat gesagt, dass es kein politisches Statement gewesen ist - irgendwann muss jetzt auch mal gut sein mit dem Thema."

Zusammen mit Teamkollege Mesut Özil hatte Gündogan den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan am 13. Mai in London getroffen. Beide überreichten Erdogan dabei signierte Trikots ihrer Vereine.

Der Fall sorgte in Deutschland für heftige Kritik. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier brachte sein Unverständnis für die Aktion zum Ausdruck.

Während sich Gündogan im Trainingslager in Eppan zu dem Thema äußerte, schweigt Özil in der Öffentlichkeit bisher dazu. In Leverkusen saß der angeschlagene Özil nur auf der Bank.