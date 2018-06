Thomas Müller und Mats Hummels droht in einem möglichen WM-Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine Sperre.

Die beiden Weltmeister sind vor dem Gruppenfinale am Mittwoch (ab 16 Uhr im LIVETICKER) in Kasan gegen Südkorea mit einer Gelben Karte vorbelastet. Bei einer weiteren Gelben Karte müssten sie in der ersten K.o.-Runde zuschauen.

Um ganz sicher das Achtelfinale zu erreichen, benötigt der Titelverteidiger gegen Südkorea einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied. Abwehrchef Jerome Boateng ist nach seiner Gelb-Roten-Karte im Spiel gegen Schweden (2:1) gesperrt.