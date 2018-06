Wie nahezu immer begann auch am Freitag um 11 Uhr das Training des DFB-Teams im WM-Trainingslager in Eppan/Südtirol.

Doch diesmal richteten sich zu Beginn der Einheit alle Augen auf den intensiven Austausch zwischen Marc-Andre ter Stegen und Bundestrainer Joachim Löw.

Handshake nach Vier-Augen-Gespräch

Satte sieben Minuten sprach das Duo intensiv miteinander, während rundherum die anderen Nationalspieler bereits ihr Aufwärmprogramm absolvierten. Löw gestikulierte viel mit seinen Händen, während ter Stegen mit den Armen hinter dem Rücken da stand.

Am Ende dieses Vier-Augen-Gesprächs gab Löw seinem Torhüter einen Klaps auf die Schulter, anschließend gingen beide mit einem Handshake auseinander.

Hatte Löw dem Torwart des FC Barcelona etwa verkündet, dass er bei der WM nur die Nummer zwei ist?

Löw singt Loblied auf ter Stegen

Auf der anschließenden Pressekonferenz hatte der Bundestrainer die Erklärung parat. "Wir haben ein bisschen geplaudert über Barcelona und seine Saison dort. Er ist zu einem sehr, sehr starken Torwart geworden. Ich habe ihm auch noch mal bestätigt, wie imponierend ich es finde, mit welcher Ruhe und Persönlichkeit er die Probleme in der Vergangenheit weggesteckt hat", erklärte Löw auf SPORT1-Nachfrage.

Der 58-Jährige sang ein regelrechtes Loblieb auf ter Stegen: "Er ist unheimlich reif und wirkt sehr stabil und klar. Und selbst wenn er einmal einen Fehler macht: Er lässt sich nie aus der Ruhe bringen."

Trotz dieser lobenden Worte und einer starken Saison im Trikot der Katalanen droht ter Stegen bei der WM der Status als Nummer zwei.

ter Stegen droht Bankplatz

Denn Löw stellte kürzlich klar, dass ein fitter Manuel Neuer als Nummer eins ins Turnier geht. Nach seiner monatelangen Verletzungspause soll Neuer beim Test am Samstag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) gegen Österreich seine hundertprozentige WM-Fitness nachweisen. Die endgültige Kaderentscheidung, und damit auch die Entscheidung in der Torhüterfrage, soll jedoch erst am Sonntagabend fallen.

Dann wird auch ter Stegen endgültige Gewissheit haben.