Jerome Boateng hat sich nach dem WM-Debakel schützend vor den massiv kritisierten Mesut Özil gestellt.

"Alle haben sich jetzt Mesut Özil rausgepickt. Das geht nicht. Mesut ist ein Mensch", sagte der Innenverteidiger des FC Bayern der Welt am Sonntag. "Die ganze Mannschaft ist in der Verantwortung. Wir haben es gemeinsam nicht geschafft, bei dieser WM zu überzeugen. Das müssen wir uns vorwerfen."

Özil wurde nach dem blamablen 0:2 gegen Südkorea von Fans und Medien als Sündenbock auserkoren, auf dem Weg in die Kabine geriet der Offensivstar des FC Arsenal mit deutschen Anhängern aneinander.

Boateng: "Özil ist ein Künstler, kein Kämpfer"

Vor allem seine Körpersprache auf dem Platz war immer wieder Anlass für Kritik. Boateng hält die Debatte darüber für unfair.

"Er ist ein Künstler am Ball, kein Kämpfer in der Abwehr wie ich. Vielleicht kommt er deswegen manchmal falsch rüber, aber das heißt nicht, dass er nicht will oder gar mit Absicht Fehler begeht", sagte der 29-Jährige.

Die Affäre um das umstrittene Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan habe Özil laut Boateng zusätzlich belastet. "Das mit dem Foto war unglücklich, es war zuletzt eine sehr schwierige Situation für ihn", sagte Boateng.

Tritt Özil zurück? Das sagt Boateng

Ob Özil daraus Konsequenzen ziehe und aus der Nationalmannschaft zurücktrete, wollte Boateng nicht abschließend beantworten: "Wir haben natürlich gesprochen. Wie wir alle ist auch Mesut extrem enttäuscht und traurig, dass die WM für uns so zu Ende gegangen ist. Ich kann mich schwer in seine Lage versetzen, wir müssen das jetzt alle erst mal verarbeiten."

Der Arsenal-Star hatte sich am Samstag erstmals seit dem WM-Aus via Twitter zu Wort gemeldet.

"Die Weltmeisterschaft schon nach der Gruppenphase verlassen zu müssen, schmerzt so sehr. Wir waren einfach nicht gut genug. Ich werde einige Zeit brauchen, um darüber hinwegzukommen", twitterte der schwer in der Kritik stehende Mittelfeldspieler. In seinem Hashtag ("SayNoToRacism") sprach er sich gegen Rassismus aus. Zu seinem viel diskutierten Foto mit Erdogan äußerte sich Özil erneut nicht.

