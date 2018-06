Für Bundestrainer Joachim Löw ist das WM-Testspiel gegen Österreich (18 Uhr im LIVETICKER) so etwas wie das finale WM-Casting.

Am Montag muss er dem Weltverband FIFA seinen endgültigen 23-köpfigen WM-Kader melden.

Vier Spieler müssen aus dem jetzigen Aufgebot noch gestrichen werden, darunter ein Torhüter. (SERVICE: WM-Spielplan)

Gegen Österreich will Löw bei den Streichkandidaten noch einmal letzte Erkenntnisse sammeln. "Von einem Spiel kann nicht alles abhängen, aber es spielt schon in die Entscheidung mit rein. Der Eindruck ist nicht unwichtig", erklärte Löw auf der Pressekonferenz am Freitag.

Finaler Test für Neuer

Die wichtigste Frage will Löw spätestens am Sonntag Abend klären. Hat Manuel Neuer den WM-Härtetest bestanden? Nach jetzigem Stand und zwei Tests mit der U20 deutet alles darauf hin.

Dann müssten Bernd Leno oder Kevin Trapp nach Hause.

Im Angriff stellt sich die Frage, ob Löw auf Nils Petersen oder Mario Gomez als Joker hinter Timo Werner setzt - oder doch auf beide?

Weitere Wackelkandidaten sind Jonathan Tah, Sebastian Rudy und Julian Brandt.

Nicht mit von der Partie sind in Klagenfurt Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller und Toni Kroos. Boateng kämpft sich nach seiner Muskelverletzung gerade erst wieder zurück, Hummels und Müller werden nach einer langen Saison mit dem FC Bayern geschont. Kroos stößt nach dem siegreichen Champions-League-Finale mit Real Madrid erst am Samstag zum Team.

Die voraussichtliche deutsche Aufstellung:

Deutschland: Neuer - Kimmich, Süle, Rüdiger, Plattenhardt - Khedira, Rudy - Brandt, Reus, Sane - Petersen

So können Sie das Länderspiel gegen Österreich live verfolgen:

TV: ZDF

LIVESTREAM: zdf.de

LIVETICKER: SPORT1.de