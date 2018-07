Joachim Löw bleibt trotz des historischen WM-Debakels Bundestrainer. Das vermeldeten Bild und der Sport Bild am Dienstag als erste.

Diese Tendenz hatte sich auch nach SPORT1-Informationen aus der Nationalmannschaft zuletzt verfestigt, eine Bestätigung durch den DFB gibt es aber noch nicht.

Klar war ohnehin, dass Löw allein über seine Zukunft entscheiden wird.

Der Verband hatte dem 58-Jährigen auch nach dem blamablen Ausscheiden in der Vorrunde bei der WM in Russland das Vertrauen ausgesprochen.

Pro und Contra: So steht es um Löws Zukunft

Löw seit zwölf Jahren Bundestrainer

Löw hatte das Amt nach der WM 2006 als Nachfolger von Teamchef Jürgen Klinsmann übernommen. Höhepunkt seiner Amtszeit war der WM-Triumph 2014 in Brasilien, zudem gewann er mit einer stark verjüngten Mannschaft 2017 den Confed Cup.

Der Badener hatte seinen Vertrag im Mai um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Darauf pochte DFB-Präsident Reinhard Grindel auch nach dem WM-Vorundenaus.

Ansonsten drohte eine lange Nachfolgesuche, da derzeit kein geeigneter Kandidat auf dem Trainermarkt zur Verfügung steht.

Grindel sah EM-Zuschlag für 2024 gefährdet

Schon am 6. September steht aber das nächste Länderspiel gegen Frankreich an und genau drei Wochen später (27. September) die Vergabe der Europameisterschaft 2024.

Dieses Prestigeobjekt will Grindel unbedingt nach Deutschland holen . "Insofern wäre ich, da zu unterliegen, glaube ich, trauriger noch als beim Verlust des WM-Titels", hatte er zu Jahresbeginn erklärt.

DFB-Präsident Grindel stellt Löw Jobgarantie aus

Durch eine ähnlich chaotische Suche nach einem neuen Bundestrainer wie etwa 2004 nach Rudi Völlers Rücktritt sah der DFB-Boss offenbar die Chancen auf den Zuschlag gegenüber Rivale Türkei gefährdet.

Daher hatte Grindel am vergangenen Freitag ein einstimmiges Votum des Präsidiums für Löw organisiert, auch Bundesligatrainer wie Niko Kovac, Julian Nagelsmann und Christian Streich hatten sich eindeutig für einen Verbleib ausgesprochen.

Mehrheit der Bevölkerung gegen Löw

In der Bevölkerung sieht das Umfragen zufolge deutlich anders aus, die Mehrheit ist für eine Trennung. Zu befürchten ist daher, dass die Unzufriedenheit der Fans nach der WM-Pleite mit jedem weiteren sportlichen Rückschlag noch stärker anwachsen wird.

Dennoch hat sich Löw offenbar entschlossen, dass er nicht mit dem Makel des schlechtesten deutschen Abschneidens bei Weltmeisterschaften abtreten will.

Allerdings wird er sich dazu ein Stück weit neu erfinden und seinen markigen Worten nach dem K.o. Taten folgen lassen müssen.

Veränderungen bei Team und Betreuern erwartet

"Es braucht tiefgreifende Maßnahmen, es braucht klare Veränderungen", hatte der einstige Profi da angekündigt.

Das betrifft neben einem Neuaufbau der Mannschaft vor allem seinen zuletzt extrem aufgeblähten Betreuerstab, in dem es auch nach Ansicht der DFB-Spitze zwingend Veränderungen geben muss.

So listete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Dienstag eine lange Liste an Problemen im deutschen Team auf, die ihr angeblich von Insidern berichtet wurden.

Vor allem die Sorglosigkeit der Verantwortlichen um Löw und Bierhoff hätten zum WM-Desaster geführt, hieß es dort aus "Spielerkreisen" und von zwei "erfahrenen Kennern der sportlichen und organisatorischen Verhältnisse in der Nationalmannschaft und beim DFB".

Löw habe den Leistungsgedanken ausgehebelt, was zur Spaltung der Mannschaft in Etablierte und Junge beigetragen habe.