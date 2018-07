Nach Deutschlands WM-Debakel hat Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zum Rundumschlag ausgeholt.

Am Rande einer Sonderausstellung zu Ehren von Jupp Heynckes in der Allianz Arena übte Rummenigge heftige Kritik an den Verantwortlichen des DFB.

SPORT1 hat die Aussagen zusammengefasst.

Rummenigge über…

das schlechte Krisenmanagement des DFB: "Ich bin ein Stück weit irritiert, was man beim DFB als Krisenbewältigung betätigt. Mir fehlt da ein Stück weit die Fußball-Kompetenz. Ich bin nicht überzeugt, dass da die richtigen Ansätze gefunden werden, wie das gerade abläuft mit diesen Leuten. Es wundert mich aber auch nicht mehr. Der DFB ist eigentlich nur noch durchsetzt von Amateuren."

das, was konkret falsch läuft beim DFB: "Der DFB muss sich ein Stück weit dem professionellen Fußball öffnen und nicht für den Amateurfußball. Die haben ihre Berechtigung, die sind die Wurzeln des Fußballs - alles okay. Aber ich glaube: Fußball-Deutschland interessiert, was die Nationalmannschaft abliefert und nicht, was in Amateurligen vor sich geht."

einen möglichen Rücktritt von Präsident Reinhard Grindel: "Ich fordere gar nichts. Ich stelle nur fest, dass beim DFB komplett Amateure das Geschehen übernommen haben. Und da spielen Leute wie (Rainer) Koch (DFB-Vizepräsident, Anm. d. Red.) und viele Landesfürsten eine Rolle. Es gibt viele Kleinigkeiten, die beim DFB gerade nicht in die richtige Richtung laufen. Das hat dann auch mit den handelnden Personen zu tun."

den Umgang mit Mesut Özil: "Mesut Özil als exklusiven Sündenbock hinzustellen, sorry, das halte ich für etwas weit überzogen."

die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw: "Jogi Löw sollte man die Chance geben. Er hat zwölf Jahre einen überragenden Job gemacht. Einem solchen Mann ist man ein Stück weit zu Dankbarkeit verpflichtet. Insoweit ist es die richtige Entscheidung, dass man ihn weiter mit der Betreuung der Mannschaft beauftragt."

die Kritik von Philipp Lahm: "Ich halte Philipp Lahm und seinen Berater Roman Grill für perfekt passend für den DFB. Philipp hat diese Qualität, für einen Verband zu arbeiten. Es wäre vielleicht eine interessante Lösung, Philipp Lahm dort als Vize-Präsidenten zu installieren, um dem Präsidium ein Stück weit mehr Professionalität zu geben."