Mesut Özil ist nach 92 Länderspielen aus der Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Dies teilte der Weltmeister von 2014 am Sonntag auf seinen Profilen in den sozialen Netzwerken mit.

Der Arsenal-Profi hatte sein Debüt in der Nationalmannschaft am 12. August 2009 in Aserbaidschan gegeben, er erzielte 23 Tore für die Elf des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Sein letztes Spiel war das 0:2 gegen Südkorea im letzten Gruppenspiel der WM in Russland, durch das die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw erstmals in einer WM-Vorrunde ausgeschieden war.

Özil war wegen seines Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Mai scharf kritisiert worden. Zwei Monate hatte er zu diesem Thema geschwiegen, am Sonntag verteidigte er seine Haltung und kritisierte den DFB wegen dessen Umgang mit ihm. Im dritten Teil seiner Stellungnahme erklärte seinen Abschied aus der Nationalmannschaft.

In seiner Erklärung bekam vor allem Reinhard Grindel sein Fett weg. Den DFB-Präsident attackiert der 29-Jährige mit der Aussage, er sei "enttäuscht, aber nicht überrascht". Grindel habe im Jahr 2004 als Mitglied des deutschen Parlaments gesagt, kulturelle Vielfalt sei nur ein Mythos und eine lebenslange Lüge.

So wie ihn der DFB in der jetzigen Krise behandelt habe, könne er nicht anders als aus der Nationalelf zurückzutreten.

Schon in den ersten beiden Teilen seiner Erklärung hatte Özil Medien und Sponsoren attackiert.

