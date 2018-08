Saftiges Eigentor für den DFB.

Vom Verein Deutsche Sprache wurde der WM-Slogan "Best Never Rest" zum "Sprachpanscher des Jahres" gewählt. Nach der Mitglieder-Abstimmung teilte der Verein mit, das Motto klinge "wie die ungelenke Formulierung eines russischen Englischschülers im ersten Lehrjahr."

Für den DFB Grund genug, um einen wütenden Post in den Sozialen Netzwerken abzusetzen.

"Ohne Worte, was sich der Verein "Deutsche Sprache" leistet", ließ der Verband verlauten. Dem DFB sei demnach ein Preis für einen Slogan verliehen worden, der gar nicht vom DFB stammt. "Nochmal zum Mitlesen: Best Never Rest ist das Motto eines DFB-Partners. Soviel Ahnungslosigkeit macht sprachlos."

Fans reagieren mit Shitstorm

Wie man beim DFB-Partner Mercedes auf den Post reagiert, ist nicht bekannt. Die Fans haben mit einem Shitstorm auf die Worte des Deutschen Fußball-Bundes reagiert.

Vor allem die verbandseigenen Slogans #zsmm und #DieMannschaft gerieten ins Feuer der Kritik. Auch die harsche Ausdrucksweise sorgte für Unmut bei den Fans.

Der Verein Deutsche Sprache hat mehr als 36.000 Mitglieder, 2300 beteiligten sich an der Abstimmung.