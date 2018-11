Jerome Boateng steht der deutschen Nationalmannschaft aufgrund muskulärer Probleme in der Wade am Dienstag (Nations League: Frankreich - Deutschland, 20.45 Uhr im LIVETICKER) in St. Denis gegen Weltmeister Frankreich nicht zur Verfügung.

Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntagnachmittag bekannt, als sich Boateng auf den Heimweg machte.

ANZEIGE: Sichern Sie sich jetzt das neue DFB-Trikot - hier geht es zum Shop

Sein Bayern-Teamkollege Niklas Süle oder der nachnominierte Leverkusener Jonathan Tah könnten Boateng ersetzen.