DFB-Kapitän Manuel Neuer hat die Forderung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nach einer Wachablösung im deutschen Tor zurückgewiesen.

"Ich kann sagen, dass ich topfit bin. Ich habe keine Probleme, auch was meinen Fuß betrifft, da ist alles in Ordnung. Ich bin auf einem guten Level", sagte Neuer vor dem Nations-League-Spiel am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Weltmeister Frankreich in St. Denis.

Ihm habe jedoch zuletzt das notwendige Spielglück gefehlt, sagte Neuer. Damit bezog er sich auch auf das erste Gegentor bei der 0:3-Niederlage gegen die Niederlande, bei dem ihm ein Patzer unterlaufen war (Die Pressekonferenz mit Manuel Neuer und Joachim Löw im TICKER zum Nachlesen).

So will Neuer auf die DFB-Krise reagieren

Matthäus fordert Ter Stegen

Matthäus hatte Neuer in seiner Kolumne bei skysport.de die Form und Sicherheit abgesprochen, "die er vor seiner schweren Verletzung gehabt hat". Neuers Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen (26) dagegen spiele "seit Jahren weltklasse in Barcelona. Ich finde, er hätte langsam die Chance verdient, ein wichtiges Spiel von Anfang an zu bestreiten."

In Frankreich wird dies nicht der Fall sein. Bundestrainer Joachim Löw kündigte zwar nach der Pleite in Amsterdam mehrere Wechsel an, betonte aber: "Manuel Neuer wird das nicht betreffen, er wird auch morgen im Tor stehen."

Diese Probleme machen Löw Sorgen

Neuer betonte, dass er kein Torwart für eine "Flugshow" im Strafraum sei. "Ich fliege nicht durch den Sechzehner wie andere Torhüter, ich glänze eher durch mein Stellungsspiel." Deshalb könne er sich nicht in jedem Spiel öffentlichkeitswirksam auszeichnen. Aber: "Ich habe eine gute Trainingswoche mitgemacht hier bei der Nationalmannschaft und bin auch bei Bayern München auf einem guten Level."