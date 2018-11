Nach Stürmer Mark Uth fällt nun auch Julian Draxler für das Länderspiel am Donnerstag in Leipzig gegen Russland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) aus.

Wie der DFB bekannt gab, wird PSG-Spieler Draxler nach Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw wegen eines Trauerfalls in der Familie nicht nach Leipzig zum Spiel gegen Russland reisen.

Ob Draxler vier Tage später im möglichen Abstiegs-"Endspiel" der Nations League in Gelsenkirchen gegen Erzrivale Niederlande wieder zur Verfügung stehen wird, soll nach der Partie gegen Russland entschieden werden.

Löw verzichtet zunächst auf Nachnominierung

Löw wollte ursprünglich für den verletzten Stürmer Mark Uth keinen Spieler für die letzten Länderspiele des Jahres gegen Russland und die Niederlande nachnominieren.

"Nein, geplant ist es momentan nicht. Wir haben 20 Feldspieler und drei Torhüter, das reicht im Moment aus", hatte Löw bei der Ankunft der Nationalmannschaft in Leipzig am Montagabend gesagt.

Nach dem Ausfall von Draxler gegen Russland könnte sich dies aber womöglich doch noch einmal ändern.

Keine Neulinge im Kader des DFB-Teams

Falls Löw keinen Debütanten nachnominiert, geht Löw in das Testspiel am Donnerstag in Leipzig gegen Russland und vier Tage später im möglichen Abstiegs-"Endspiel" der Nations League gegen Erzrivale Niederlande in Gelsenkirchen ohne einen Neuling.

Der Verjüngungsprozess soll mit den vorhandenen Personal dennoch fortgesetzt werden, das betonte der Bundestrainer erneut: "Ich glaube, dass können wir in Zukunft schon erwarten. Das Frankreich-Spiel war schon ein Fingerzeig in diese Richtung."