Die Erneuerung in der deutschen Nationalmannschaft macht auch vor Oliver Pochers Kult-Hit "Schwarz und weiß" nicht halt. Vor dem Duell in der Nations League gegen die Niederlande (2:2) in Gelsenkirchen schafft der DFB seine Tor-Hymne einfach ab.

Seit der WM 2006 ertönte der Song des Comedian bei allen Heimspiel-Toren der DFB-Elf. Gegen "Oranje" ist plötzlich anders. Statt "Schwarz und weiß hallt nach dem ersten Treffer von Timo Werner plötzlich "Chöre" von Mark Forster durch das Stadion.

Pocher stolz auf seine Hymne

Oliver Pocher reagierte nach der Absetzung seines Kult-Hits verständnisvoll auf das Verhalten des DFB. "Ich bin stolz mit "Schwarz und weiß" musikalisch ein Teil der letzten 12 Jahre der Nationalmannschaft gewesen zu sein", postete der 40-Jährige bei Instagram und wünscht der DFB-Elf anschließend viel Glück für das kommende Jahr.

"Und jetzt ist es wichtig, welcher Song auch immer bei Heimspielen nach dem Tor läuft, dass er ÜBERHAUPT einmal läuft und immer EINMAL mehr als der Gegner Tore schießt! Deswegen hoffen wir mal auf ein erfolgreiches Jahr 2019 und die WM Party in Katar", erklärte Pocher weiter.