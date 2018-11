28 Jahre ist es nun mittlerweile her - da verfasste Gary Lineker eines der größten Fußball-Zitate überhaupt. "Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen."

Die englische Stürmer-Legende reagierte damals auf das bittere Halbfinal-Aus der Engländer im Elfmeterschießen gegen Deutschland bei der WM 1990. Seit dem hatte die deutsche Nationalmannschaft die These der Fußball-Ikone immer wieder bestätigt. Sei es durch den Titelgewinn bei der EM 1996 oder bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Doch es scheint, als habe das Zitat spätestens in diesem Jahr ausgedient. Bereits nach dem bitteren WM-Aus der deutschen Mannschaft in Russland sah sich Lineker gezwungen, seinen Spruch leicht abzuändern. "Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen nicht mehr immer die Deutschen", twitterte der Engländer nach der deutschen WM-Niederlage gegen Südkorea.

Lineker korrigiert Spruch

Nach Deutschlands 2:2 am Montag gegen die Niederlande sah sich Lineker endgültig gezwungen, seinen Spruch zurückzunehmen. "Wer auch immer gesagt hat, dass Fußball ein Spiel ist, in dem 22 Männer 90 Minuten lang einen Ball treten und am Ende immer die Deutschen gewinnen, hat keine Ahnung und sollte absteigen."

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw hat 2018 erstmals seit 33 Jahren ein Länderspiel-Jahr mit einer negativen Bilanz abgeschlossen. Von 13 Spielen gewann das DFB-Team lediglich vier. Mit sechs Niederlagen gab es so viele wie noch nie in einem Jahr in der deutschen Länderspiel-Geschichte. Der Abstieg in Liga B der UEFA Nations League stellte den unrühmlichen Schlusspunkt dar.