Thomas Müller ist als 14. Nationalspieler in den "Klub der Hunderter" aufgestiegen. Der 29 Jahre alte Profi von Bayern München bestritt nach seiner Einwechslung in der 67. Minute beim Nations-League-Duell in Gelsenkirchen gegen die Niederlande sein 100. Länderspiel. Bundestrainer Joachim Löw hatte ihm im Falle dieses Jubiläums "ein Weizenbier" versprochen.

Bis zu Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fehlen Müller aber noch 50 Länderspiele. Der nächste Kandidat für den erlauchten 100er-Klub ist Toni Kroos. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid lief gegen die Niederlande zum 91. Mal im DFB-Trikot auf.

Die Top-30-Liste der DFB-Rekordspieler (inklusive der Auswahlspieler des Fußball-Verbandes der DDR) auf einen Blick:

1. Lothar Matthäus 150 Länderspiele

2. Miroslav Klose 137

3. Lukas Podolski 130

4. Bastian Schweinsteiger 121

5. Philipp Lahm 113

6. Jürgen Klinsmann 108

7. Jürgen Kohler 105

8. Per Mertesacker 104

9. Franz Beckenbauer 103

10. Joachim Streich 102 (DFV)

11. Thomas Häßler 101

12. Thomas Müller* 100

12. Hans-Jürgen Dörner 100 (DFV)

12. Ulf Kirsten 100 (49 DFV/51 DFB)