Neustart mit Hindernissen: Joachim Löw hat gleich das erste Training mit seiner stark verjüngten deutschen Nationalmannschaft verpasst.

Der Bundestrainer fehlte seinem ebenfalls arg dezimierten Rumpfteam am Montag nach einer Zahn-OP bei der ersten, öffentlichen Einheit vor dem Länderspiel gegen Serbien und ließ sich im Wolfsburger AOK-Stadion von seinem Assistenten Marcus Sorg vertreten. (Testspiel: Deutschland - Serbien am Mittwoch ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Nur acht Spieler auf dem Rasen

Dieser hatte nur acht Spieler auf dem Rasen der Arena, in der sonst die erfolgreichen VfL-Frauen spielen. Das Gros der Mannschaft durfte sich nach Einsätzen für ihre Klubs am Sonntag noch beim lockeren Training in den Katakomben erholen und zeigte sich erst beim Autogramme-Schreiben und für Selfies den mehreren Hundert Fans. Serge Gnabry fehlte ganz, er soll nach überstandener Erkältung am Dienstag zum 23er-Kader stoßen.

Mit Sorg übten Dortmunds Kapitän Marco Reus, die Leipziger Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann und Timo Werner, Berlins Niklas Stark, die England-Legionäre Ilkay Gündogan und Leroy Sane sowie der Gladbacher Matthias Ginter. Am Dienstag soll Löw wieder übernehmen.