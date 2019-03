Nach 46 Jahren trennte sich der DFB von Mercedes und setzt nun auf Volkswagen als offiziellen Mobilitätspartner.

Am vergangenen Montag wurde der neue Mannschaftsbus der Nationalmannschaft vorgestellt. Doch was dort kaum jemandem aufgefallen ist: Die deutsche Fahne am hinteren Ende des Busses steht auf dem Kopf.

Die schräg verlaufenden Farben beginnen oben mit Gold und enden unten mit Schwarz - also genau umgekehrt wie im Falle der deutschen Fahne.

Faux-Pas oder künstlerische Freiheit? - Design sorgt für Irritation

Allerdings ist nicht klar, ob es sich dabei tatsächlich um einen peinlichen Faux-Pas von VW-Tochter MAN handelt oder schlicht um künstlerische Freiheit. Für letzteres spricht, dass der Bus am hinteren Ende in schwarz gehalten ist und die Fahne somit nahtlos darin übergehen kann.

Für Irritationen und Aufmerksamkeit hat VW damit zumindest auf jeden Fall gesorgt.