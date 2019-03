Der deutsche Basketball-Journalist Andre Voigt hat nach dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien in einem bewegenden Video auf Facebook geschildert, wie er im Stadion in Wolfsburg Rassismus gegenüber den deutschen Nationalspielern auf dem Platz erleben musste.

"Hinter uns saßen Leute, die vielleicht nicht unbedingt wegen des Fußballs kommen, sondern wegen der Getränke. Da waren drei Jungs, die waren gut dabei und haben in der ersten Halbzeit einfach viel Scheiße erzählt. Man hat im ganzen Block so ein bisschen gemerkt, dass es rumort und keiner Bock auf die hatte", erzählt er.

In der zweiten Hälfte eskalierte die Situation dann zunehmend. "Immer, wenn Leroy Sane am Ball war, war vom Neger die Rede. Gündogan war auf einmal der Türke und es wurde pseudo-türkisch geredet, wann immer er am Ball war", beschreibt Voigt.

"Fallenlassen jeglicher Menschlichkeit"

Irgendwann habe er genug gehabt und die Verantwortlichen direkt angesprochen. Die Reaktionen der augenscheinlichen Rassisten und der umstehenden Leute im Block schockierten ihn.

"Das war auf einmal wie auf einem AfD-Parteitag. Da ging es dann los mit: 'Unsere Frauen werden vergewaltigt und das ist okay für einen wie dich. Beim G20-Gipfel brennen die Autos und das ist okay für dich'", sagt Voigt, der seine Tränen nicht mehr zurückhalten kann.

"Alles, was sich momentan im Netz abspielt, passierte auf einmal im Block. Man selber wird beschimpft, aber vor allem dieses totale Fallenlassen jeglicher Menschlichkeit. Bimbo, Neger und noch viel schlimmere Sachen sind plötzlich gefallen", erläutert der Fan des VfL Wolfsburg, der unter anderem als Chefredakteur des Basketball-Magazins Five arbeitet.

Voigt appelliert: Stimme erheben

"Du sitzt da mit deiner zwei Jahre alten Tochter und denkst dir: 'Alter, wo geht das hin? Und warum sagt keine Sau irgendwas?' Das schockt mich fast noch mehr, als dass es diese Idioten gibt", erläutert Voigt, der sein Video mit einem emotionalen Aufruf beendet:

"Wenn ihr so etwas erlebt, sagt einfach was! Wenn nie einer was sagt, dann geht das immer so weiter."