Die serbische Nationalmannschaft hat vor dem Länderspiel gegen Deutschland mit personellen Problemen zu kämpfen. Wie Nationaltrainer Mladen Krstajic am Montag mitteilte, werden Kapitän Aleksandar Kolarov (AS Rom) sowie die Mittelfeldspieler Nemanja Matic (Manchester United) und Ljubomir Fejsa (Benfica Lissabon) das Duell am Mittwoch in Wolfsburg verpassen. (Testspiel: Deutschland - Serbien am Mittwoch ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Matic (30) reiste erst gar nicht zum Nationalteam an, bei Kolarov (33) und Fejsa (30) besteht noch Hoffnung auf einen Einsatz beim Auftakt der EM-Qualifikation in Portugal am kommenden Montag (20.45 Uhr).

"Ich glaube an meine Spieler, sie werden ihr Maximum geben", sagte der frühere Bundesliga-Spieler Krstajic mit Blick auf das Spiel gegen das DFB-Team: "Wichtiger wird aber das Match gegen Portugal sein."