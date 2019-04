Dass Reinhard Grindel noch eine Zukunft als DFB-Präsident hat, wird immer unwahrscheinlicher. Nicht zum ersten Mal ist der 57 Jahre alte Verbandsboss angezählt. Die Verantwortlichen schweigen derzeit zum "Fall Grindel".

Und auch bei der Eröffnung der "Hall of Fame" im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Montagabend wurde die Causa nicht thematisiert.

Grindel kam nicht wie üblich über den Roten Teppich, sondern betrat das Gebäude durch einen Seiteneingang und mied so den Kontakt zu den Journalisten. Auch sein Stellvertreter Rainer Koch äußerte sich nicht zur aktuellen Situation.

Anzeige

Grindel weiter unter Druck

Es halten sich die Gerüchte, wonach der 57-Jährige zum Verzicht auf eine erneute Kandidatur beim DFB-Bundestag im September bewegt werden soll.

Offenbar ist einigen Verbands-Funktionären die Liste der Verfehlungen ihres Präsidenten mittlerweile einfach zu lang. Die Zahlungen an Grindel, über die das Nachrichtenmagazin Der Spiegel am Freitag berichtet hatte, könnten das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht haben.

Es geht um insgesamt 78.000 Euro, die der gebürtige Hamburger als Aufsichtsratsvorsitzender der DFB-Medien GmbH zwischen Juli 2016 und Juli 2017 erhalten hat.

Gerücht um dubioses Geschenk

Am Montagabend tauchte ein neues Gerücht auf, das Grindel schwer belasten könnte. Einem Bericht der Bild zu Folge soll der DFB-Chef vor etwa eineinhalb Jahren eine Luxusuhr zum Geburtstag geschenkt bekommen haben.

Die Uhr, die einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich haben soll, kam angeblich vom ukrainischen Oligarchen Grigori Surkis. Er war zwölf Jahre lang Präsident des ukrainischen Fußball-Verbandes, organisierte die EM 2012 und gehörte bis Februar 2019 wie Grindel der UEFA-Exekutive an.

Angeblich hat Grindel das Geschenk dem DFB nicht gemeldet und es als Präsent eines guten Freunde angesehen haben.