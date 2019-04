Eine Nacht lang quälte sich Reinhard Grindel noch, dann zog der schwer angeschlagene Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) selbst die Notbremse. Der 57-Jährige verkündete am Dienstag seinen Rücktritt, er zog die Konsequenzen aus den neuerlichen Negativschlagzeilen und ständigen Putsch-Gerüchten - am Ende zwang ihn die Affäre um eine geschenkte Luxusuhr zu gehen.

"Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln in Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr Vorurteile gegenüber haupt- oder ehrenamtlich Tätigen im Fußball bestätigt habe", sagte Grindel, der das Wertstück vom ukrainischen Funktionär Grigori Surkis 2017 zum Geburtstag geschenkt bekommen, aber nicht gemeldet hatte.

Grindel fassungslos über seinen Fehler

Er sei "fassungslos", dass ihm dieser Fehler unterlaufen sei, allerdings auch "tief erschüttert" und "traurig, dass ich wegen eines solchen Vorgangs öffentlich so dastehe". Grindels Stellungnahme endete mit der Bitte um eine "faire Beurteilung" seiner knapp dreijährigen Amtszeit.

"Der Druck auf seine Person ist in den vergangenen Wochen auf unterschiedlichen Ebenen permanent gestiegen", sagte DFB-Vizepräsident Reinhard Rauball, der den Verband bis zum DFB-Bundestag am 27. September zusammen mit Vize Rainer Koch kommissarisch führen wird: "Es ist daher im Sinne des deutschen Fußballs und seiner Handlungsfähigkeit, den Weg für einen personellen, aber auch strukturellen Neuanfang innerhalb des DFB freizumachen."

Schon am Montagabend bei der feierlichen Eröffnung der Hall of Fame in Dortmund hatte der frühere Bundestagsabgeordnete resigniert, fast apathisch gewirkt. Ohne auch nur den Ansatz einer Stellungnahme war Grindel im Anschluss durch die Hintertür verschwunden. Die Frage nach dem Rücktritt war nur noch eine der Zeit.

Zu den Berichten über der Öffentlichkeit und angeblich auch Teilen des DFB-Präsidiums verschwiegene Zusatzeinnahmen in Höhe 78.000 Euro kamen zu Wochenbeginn Schlagzeilen über eine geschenkte Luxusuhr aus fragwürdiger Quelle. Das Entscheidende: Jemand aus Grindels unmittelbarem Umfeld streute seit Wochen Informationen, um den DFB-Präsidenten in die Ecke zu treiben. Rückhalt spürte der einstige DFB-Schatzmeister kaum noch.

Rauball weicht Fragen aus

Auf die bohrenden Fragen zu Grindel hin berichtete der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) lieber ungefragt von seinem Treffen mit Schlagerstar Heino ("Bei Heino ist keine kritische Situation, der hört auf.") - erst erneute Nachfragen entlockten dem Juristen vier knappe Sätze, die aber nicht im Ansatz wie ein flammendes Plädoyer für Grindel klangen.

"Was ich zu sagen habe, habe ich immer intern gesagt", meinte Rauball, der bereits vor dem Länderspiel vor knapp zwei Wochen in Wolfsburg deutliche Kritik an Grindel geübt haben soll: "Ich gebe dazu öffentlich auch keine Erklärung ab. Intern ist genau, was wir machen sollten. Mir wird viel zu viel nach außen getragen."

Die Vorwürfe hatten Grindel, dem Familienvater, am Wochenende enorm zugesetzt. Die 78.000 Euro, gegen die es rechtlich wenig, aber moralisch viel einzuwenden gibt, reihten sich ein in die Folge von Fehltritten, mit denen der frühere CDU-Politiker in seiner fast dreijährigen Amtszeit aufgefallen war - oft, aber eben nicht immer selbst verschuldet.

Wie so häufig hätte auch dieser vermeintliche "Skandal" vermieden werden können, wenn Grindel anders damit umgegangen wäre.

Grindels Abtreten stellt DFB vor Probleme

Die Medienkampagne gegen sich konnte der ehemalige Journalist schließlich nicht mehr aufhalten. Er wird zu dem Schluss gekommen sein, dass der Schaden für sein eigenes Image und das seines Amtes nicht mehr zu reparieren ist. Und, dass es keinen großen Sinn mehr hat, sich der massiven Kritik weiter auszusetzen.

Grindels Demission stellt den DFB allerdings vor große Probleme. Ein starker Nachfolger ist weit und breit nicht in Sicht. Rauball, der sich nicht erneut zum DFL-Präsidenten wählen lassen wird, liegt mit 72 Jahren über der Altersgrenze. Koch fehlt der Rückhalt im Profibereich. Der langjährige Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm äußerte am Montag, er habe "überhaupt keine Ambitionen", DFB-Präsident zu werden.

Grindel sitzt unabhängig von seiner Amtszeit beim DFB in den Führungsgremien der UEFA und FIFA. Vor allem in der Europäischen Fußball-Union (UEFA), betonte der CDU-Politiker, sei er inzwischen als Vizepräsident äußert gut vernetzt. Im vergangenen Herbst feierte Grindel den Zuschlag für dem EM 2024. Ob er auch die gut dotierten und prestigeträchtigen Posten, die rund eine halbe Million Euro im Jahr einbringen, räumen würde, blieb zunächst offen.