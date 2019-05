Bevor es für die deutschen Nationalspieler in die verdiente Sommerpause geht, steht für das Team vor Bundestrainer Joachim Löw noch die EM-Qualifikation auf dem Programm. Am 8. Juni und am 11. Juni tritt das DFB-Team gegen Weißrussland und Estland an.

Internes Testspiel live im TV

Zuvor sorgt der DFB dann noch für ein Novum. Erstmals wird ein internes Testspiel live im TV übertragen.

Am 5. Juni wird die deutsche Nationalmannschaft auf dem Aachener Tivoli ein internes Testspiel über zweimal 30 Minuten absolvieren.

Der TV-Sender RTL Nitro wird das Spiel ab 17.30 Uhr übertragen. Begleitet wird die Partie von Kommentator Marco Hagemann und Ex-Nationalspieler Steffen Freund.