Bundestrainer Joachim Löw befindet sich auf dem Weg der Besserung!

Wie die Bild berichtet, ist Löw nach seinem Klinikaufenthalt wieder zu Hause. Der 59-Jährige soll sich nach seiner Arterienquetschung aber weiter schonen.

Die Vorbereitung auf die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft am Samstag in Weißrussland sowie drei Tage später in Mainz gegen Estland wird daher wie geplant Co-Trainer Marcus Sorg übernehmen. Beide wollen sich telefonisch absprechen.

Löw lag seit Donnerstag in der Uniklinik Freiburg. Grund waren die Nachwirkungen eines Sportunfalls - beim Krafttraining war ihm eine Hantel auf den Brustkorb gefallen, was zu Durchblutungsstörungen führte.