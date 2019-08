Die Findungskommission des Deutschen Fußball-Bundes hat Fritz Keller einstimmig zur Nominierung als Kandidat für das Amt als Verbands-Präsident vorgeschlagen.

Der aktuelle Präsident von Bundesligist SC Freiburg soll sich am 27. September 2019 im Rahmen des DFB-Bundestages zur Wahl stellen, hieß es in einer offiziellen Mitteilung des DFB. Keller wird sich am 21. August in Berlin zunächst der Konferenz der Regional- und Landesverbände sowie der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorstellen.

Anschließend soll er nominiert werden. Von seinem Amt in Freiburg würde Keller im Falle seiner Wahl zurücktreten.

Anzeige

Der Posten des DFB-Präsidenten ist seit dem Rücktritt von Reinhard Grindel im April vakant.

DFB-Vizepräsident und Mitglied der Findungskommission, Dr. Rainer Koch, lobte den Kandidaten für dessen Nachfolge überschwänglich: "Fritz Keller ist ohne jeden Zweifel eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit allen Qualitäten für das Amt des DFB-Präsidenten. Jahrzehntelange Erfahrung mit enger Verbindung zum Profi- und Amateurfußball, auch zum Frauenfußball und der Jugendarbeit, sowie eine große unternehmerische Lebensleistung zeichnen ihn aus."

Keller sei der richtige Mann für die Zukunft.

Keller ist Wunschkandidat des DFB

Der Findungskommission setzte sich aus neben Dr. Rainer Koch aus Dr. Reinhard Rauball DFB-Schatzmeister, Dr. Stephan Osnabrügge und DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann sowie seitens der DFL Peter Peters und Christian Seifert zusammen. Keller sei der einzige Kandidat gewesen, mit dem die Runde Gespräche führte.

Der gebürtige Freiburg ist seit 1994 in der Führung des Sportclubs aus seiner Heimatstadt tätig. 1994 wurde er erstmals in den Vorstand gewählt. 2010 übernahm er den Vorstand des Gremiums, ehe er 2014 zum Präsidenten ernannt wurde.

Zudem ist er Betreiber des Restaurant "Schwarzer Adler" in Oberbergen am Kaiserstuhl.

"Ausgestattet mit einem klaren Wertekanon und großer Bodenständigkeit, hat er sich sowohl in seinem Klub als auch beispielsweise im Rahmen der DFL Stiftung immer zur gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs bekannt", sagte Rauball über Keller, der zuerst an seinen Klub dachte: "Es hat in den vergangenen Wochen sehr gute Gespräche mit der Findungskommission gegeben", sagte designierte Präsident: "Mit Blick auf den SC Freiburg ist mir die Entscheidung, für das Amt des DFB-Präsidenten zur Verfügung zu stehen, alles andere als leichtgefallen. Mir hat die gemeinsame Arbeit im Klub immer große Freude bereitet."