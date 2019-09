Die deutsche Nationalmannschaft ist für die nächsten beiden EM-Qualifikationsspiele erstmals in der neuen Spielzeit 2019/20 zusammen gekommen.

Am Freitag will das DFB-Team in Hamburg auch ihr Heimspiel gegen die Niederlande gewinnen (EM-Qualifikation: Deutschland - Niederlande, Fr. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), nachdem die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im März bereits das Hinspiel in Amsterdam mit 3:2 für sich entschieden hat.

Gegen das noch ungeschlagene Nordirland (vier Spiele, vier Siege) peilt die DFB-Elf in Belfast dann am Montag den Sprung an die Tabellenspitze der Qualifikationsgruppe C an.

Während Leroy Sané nach seiner Knie-OP bekanntlich noch monatelang ausfällt, steht U21-EM-Torschützenkönig Luca Waldschmidt vor seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Auf der Pressekonferenz am Dienstag, 3. September, sprechen DFB-Direktor Oliver Bierhoff, Mannschaftskapitän Manuel Neuer sowie Angreifer Timo Werner ab 12.15 Uhr über die anstehenden beiden Qualifikationsspiele.

SPORT1 berichtet von der PK im LIVETICKER.

+++ Vorfreude auf ausverkauftes Haus in Hamburg +++

"Wir spielen zuhause, haben ein gutes Selbstbewusstsein, wissen aber auch, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird", blickt Oliver Bierhoff voraus. Die Freude bei der Ankunft gestern Abend sei bei allen sehr groß gewesen. "Sollten wir das Spiel gegen Holland erfolgreich gestalten, ist das ein weiterer Schritt. Die Charaktere und Qualitäten dazu haben wir sicherlich", so der DFB-Direktor.

+++ Bierhoff thematisiert den Umbruch +++

"Der Umbruch ist bisher positiv verlaufen", lauten die einleitenden Worte von Oliver Bierhoff und er verweist nochmals auf den wichtigen 3:2-Erfolg in Amsterdam gegen die Niederlande. "Die Zeit nach der WM war für alle nicht leicht. Auch für die jungen Spieler, die mit den Konsequenzen leben mussten, obwohl einige nicht direkt daran beteiligt waren", führt der 51-Jährige weiter aus.

+++ Es kann losgehen +++

DFB Pressesprecher Jens Grittner betritt gemeinsam mit Oliver Bierhoff das Podium und eröffnet die Pressekonferenz.

+++ In wenigen Augenblicken geht´s los +++

Der Presseraum im Millerntor-Stadion des FC St. Pauli ist gut gefüllt, die Journalisten warten auf die Protagonisten auf dem Podium. Jeden Moment startet die Pressekonferenz.

+++ Timo Werner kommt mit Schwung +++

In den ersten drei Ligaspielen traf Timo Werner bereits fünf Mal für seinen Klub RB Leipzig. Die Gerüchte um seine Zukunft ließ der 23-Jährige durch seine vorzeitige Vertragsverlängerung bei den Sachsen vorerst verstummen. Nun wieder in den Kreis der DFB-Elf berufen, wird der 25-fache Nationalspieler den Journalisten auf der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen.