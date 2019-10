Die Kader von DFB-Allstars gegen Azzurri Legends zum Durchklicken:

Am Montag treffen die Traditionsmannschaften von Deutschland und Italien in Fürth aufeinander. SPORT1 überträgt den Legenden-Klassiker LIVE ab 17.30 Uhr im Free-TV.

Das wohl geschichtsträchtigste Spiel zwischen Deutschland und Italien erlebte die Fußballwelt bei der WM 1970 in Mexiko: Italien gewann 4:3 gegen das deutsche Team - sechs Tore fielen in der Verlängerung. Es ist das sogenannte "Jahrhundertspiel".

Aber auch das Halbfinale bei der deutschen Heim-WM 2006 gerät nicht in Vergessenheit. Auch in diesem Spiel gewann Italien in der Verlängerung und wurde später Weltmeister.

Nun treffen einige bekannte Gesichter und echte Legenden in Fürth gegeneinander an. SPORT1 zeigt die Kader beider Teams vor dem Traditionsduell.