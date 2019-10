Can für ein DFB-Spiel gesperrt

vergrößernverkleinern Emre Can darf im nächsten EM-Quali-Spiel nicht mitwirken © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Nach seiner Roten Karte im EM-Qualifikationsspiel in Estland muss Nationalspieler Emre Can in der nächsten Partie der DFB-Elf gesperrt zuschauen.