Der frühere Welt- und Europameister Thomas Häßler (53) versteigert sein getragenes WM-Finaltrikot aus dem Endspiel 1990 gegen Argentinien für den guten Zweck.

Wie Europas größtes Charity-Auktionsportal United Charity am Mittwoch mitteilte, kommt der komplette Erlös der Organisation Kinderlachen e.V. zugute, die sich für in Not geratene Kinder und deren Familien einsetzt.

Bis zum 21. Oktober kann auf www.unitedcharity.de auf das Sammlerstück geboten werden.