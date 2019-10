Am Freitag hat Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die beiden Länderspiele gegen Argentinien am Mittwoch und am Sonntag in Estland nominiert.

Dabei nominierte der Bundestrainer auf der Torhüter-Position Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und Bernd Leno. Diesmal erhält ter Stegen eine Einsatzchance: "Für die beiden Spiele habe ich gemeinsam mit Andy Köpke entschieden, dass Marc in Dortmund und Manu in Tallinn spielen wird. Das haben wir auch mit beiden Spielern so besprochen", sagte Löw in einer Mitteilung des Verbandes.

Erstmals mit dabei ist Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen. Auch U21-Held Luca Waldschmidt darf sich erneut bei der A-Nationalmannschaft beweisen.

Ansonsten setzt Löw auf bewährte Kräfte.

