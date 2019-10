Abwehrspieler Niklas Stark ist am Freitag verletzt aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Dortmund abgereist.

Der 24-Jährige von Hertha BSC zog sich vor der Trainingseinheit am Freitagvormittag nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Hotel eine Wunde am linken Unterschenkel zu.

Die Reise zum EM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Tallinn gegen Estland trat Stark gar nicht an.

Schon bei der Partie am Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien war er wegen Magen-Darm-Problemen ausgefallen.