Das EM-Fieber steigt. Mit dem paneuropäischen Turnier 2020 betritt die UEFA neue Wege.

Erstmals findet die Fußball-Europameisterschaft in insgesamt 24 europäischen Ländern statt. Auch Deutschland zählt zu den Gastgeberländern, in München werden am 16., 20. und 24. Juni alle drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft und ein Viertelfinale (3. Juli) ausgetragen.

Zunächst werden am Samstagabend aber die Gruppen ausgelost. SPORT1 begleitet die Auslosung ab 17.30 Uhr im Liveticker.

+++ Auf diese Teams kann Deutschland treffen +++

Deutschland droht eine "Hammergruppe" mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Doch auch vermeintlich leichtere Gegner wie Polen und Tschechien sind möglich.

Klar ist, dass Deutschlands dritter Kontrahent zunächst ein "Blanko-Los" sein wird: Er wird erst in den Playoffs ermittelt. Dabei kommt der Sieger des Playoff-Pfads A mit Deutschlands Co-Gastgeber Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Island infrage.

Nur wenn sich hier Rumänien durchsetzt, trägt es seine Heimspiele automatisch in Bukarest aus und Deutschland bekommt es mit dem Sieger des Playoff-Pfads D (Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien, Kosovo) zu tun.

+++ Diese Teams sind bei der EM-Auslosung dabei +++

20 Nationen haben ihr EM-Ticket gebucht. Neben Deutschland sind das Portugal, Frankreich, Belgien, Italien, Russland, Polen, Ukraine, Spanien, England, Tschechien, Türkei, Finnland, Schweden, Österreich, Kroatien, Schweiz, Dänemark, die Niederlande und Wales. Die übrigen vier EM-Teilnehmer werden in den Playoffs der Nations League Ende März 2020 ermittelt.

+++ Löw freut sich auf EM 2020 +++

Bundestrainer Joachim Löw sieht der EM-Auslosung entspannt entgegen: "Ich bin sehr gelassen, wir nehmen es, wie es kommt", sagte Löw vor seiner Abreise nach Bukarest, wo die Zeremonie stattfindet.

Einen Wunschgegner hat Löw nicht im Kopf. Die Veranstaltung in der rumänischen Hauptstadt ist für den 59-Jährigen aber der Startschuss für das Großereignis im kommenden Jahr. "Mit der Auslosung bekommt ein Turnier sein Gesicht, daher freue ich mich auf die Reise nach Bukarest."