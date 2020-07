Soeben hat Thomas Müller die Bundesliga-Saison mit 21 Torvorlagen als Assist-König abgeschlossen.

Auch Jérôme Boateng hatte mit starken Leistungen großen Anteil am achten Meistertitel der Bayern in Serie. Aber reichen diese Argumente für ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft?

Löw äußert sich zu Müller und Boateng

"Grundsätzlich kann man ja nie so weit vorausschauen", sagte Bundestrainer Joachim Löw in der ARD auf die Frage, ob die Tür zum DFB-Team für das Duo komplett zu sei: "Im Moment würde ich sagen: Ja, wenn alle Spieler fit sind."

Zusammen mit dem damaligen Münchner Mats Hummels waren Boateng und Müller im März 2019 überraschend ausgebootet worden.

"Wir haben vor anderthalb Jahren irgendwie unsauber entschieden einen anderen Weg zu gehen", gestand Löw. "Das war nicht einfach, jetzt haben wir es letztes Jahr in der Quali ganz gut gemacht. Wir müssen uns noch viel mehr einspielen. Wenn alle fit sind, haben wir schon auch sehr hoffnungsvolle, gute Qualität."